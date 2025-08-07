gastronomía con isabel pérez y dialprix
San Hô recibe a Jonatan García, uno de los grandes referentes del vino en las islas
El restaurante del hotel Royal Hideaway Corales, liderado por el chef Adrián Bosch, organiza una cena especial donde el bodeguero y enólogo de Suertes del Marqués comentará su propio maridaje
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el
