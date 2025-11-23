El CF Lorca Deportiva de Sebas López: sufrir, ganar y soñar con los 42 puntos

El entrenador del CF Lorca Deportiva, Sebas López, ha analizado la sexta victoria consecutiva del equipo ante la UD Melilla (1-0). El técnico ha destacado que fue un partido que se decidió "por pequeños detalles" y en el que el equipo ha tenido que sufrir, pero ha reivindicado el carácter de sus jugadores. El objetivo, afirma, sigue siendo claro: alcanzar los 42 puntos cuanto antes.

Las claves de un partido sufrido

Sebas López ha reconocido la dificultad del encuentro: "Hoy hemos sufrido mucho también, nos han sometido, nos han generado". El técnico ha señalado la intervención del portero Nesta en la primera parte como un momento clave, antes de que el equipo lograra cambiar el guion. "Hemos empezado a tener el balón, hemos empezado a circular [...] y hemos conseguido el gol", ha explicado López, quien también ha admitido que la segunda parte "se nos ha hecho grande y larga" por la falta de frescura.

Tenemos una identidad y no la vamos a perder SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

A pesar de las dificultades, el entrenador ha subrayado la fortaleza mental y la filosofía del equipo. "Tenemos una identidad y no la vamos a perder, vamos a intentar conseguir los 42 puntos lo antes posible, y, a partir de ahí, a seguir", ha declarado. Según López, el vestuario tiene muy claro el camino y ha recordado la confianza que la junta directiva depositó en ellos, un respaldo que quieren devolver con trabajo diario.

Nesta y el valor de la portería a cero

El preparador lorquino ha justificado la titularidad de Nesta explicando que fue una decisión táctica, basada en el análisis del rival. "Sabíamos que íbamos a recibir muchos centros laterales y creo que Ernest es un portero que domina mucho ese juego", ha afirmado. Con el de hoy, el equipo suma otro partido con la portería a cero, una muestra de la solidez defensiva y de la competencia en la portería, donde la decisión "es complicada".

Álvaro y Willy están marcando un antes y un después SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

López ha dedicado elogios específicos a su pareja de mediocentros, Álvaro y Willy, de quienes ha dicho que "están marcando un antes y un después". Los ha definido como "jugadores 'box to box'" y ha destacado su gran capacidad de trabajo, recorrido y aparición en zonas de finalización, considerándolos clave en la estructura del equipo junto a otros jugadores de perfil creativo como Adri Heredia.

José Ángel Ayala |COPE Los jugadores del CF Lorca Deportiva, celebrando el gol de Escobar

Un equipo que conecta con la afición

Finalmente, el entrenador ha tenido palabras de agradecimiento para los aficionados presentes en el estadio, que, aunque no llenen el campo, "han hecho ruido" y se sienten "identificados con este equipo". Sebas López se ha mostrado convencido de que el buen hacer del grupo atraerá cada vez a más público. "Tenemos una afición enorme y sé que este grupo de jugadores poco a poco lo van a ir llenando", ha concluido.