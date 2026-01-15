Entrevista a Adrián, paciente a la espera de una operación en Tenerife
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el
1 min lectura9:14 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE MÁS TENERIFE
COPE MÁS TENERIFE
En Directo COPE TENERIFE
COPE TENERIFE
"Todos los españoles somos iguales, pero en la España de Sánchez hay unos más iguales que otros; es lo que tiene la ordinalidad que se acaban de inventar"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h