La Virgen del Pino y el Cristo de Telde presidirán la Misa del Papa en Gran Canaria

La Diócesis de Canarias ha calificado la próxima visita del Papa León XIV a las islas como un acontecimiento verdaderamente histórico para la Iglesia y la sociedad canaria. La celebración principal será una eucaristía en el estadio de Gran Canaria, un encuentro que se espera "abierto y participativo" y para el que se prevé la asistencia de decenas de miles de personas.

Nos encontramos ante un acontecimiento verdaderamente histórico para la Iglesia y para la sociedad canaria" Cristóbal Déniz Obispo Auxiliar de Canarias

Traslado histórico de las imágenes

El obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, ha hecho público el decreto por el que se autoriza el traslado de la Virgen del Pino y el Santo Cristo de Telde a Las Palmas de Gran Canaria. Las imágenes, procedentes de sus sedes en Teror y Telde, presidirán el altar de la eucaristía con el Santo Padre el 11 de junio.

Este acontecimiento es de "singular relevancia pastoral" y busca promover "la fe, la evangelización y la comunión eclesial", según recoge el decreto oficial. La organización del traslado y el regreso a sus respectivas basílicas correrá a cargo de los párrocos, garantizando el "debido respeto, orden y sentido religioso" en todo momento.

La sagradas imágenes presidirán el altar de la misa con el Santo Padre" Critóbal Déniz Obispo Auxiliar de Canarias

Inscripciones y organización del evento

Todos los actos de la visita papal serán gratuitos, pero por motivos de aforo y seguridad, será necesaria la inscripción previa. La organización ha habilitado la página web oficial para gestionar las preinscripciones, que se pueden realizar de forma individual, en familia o en grupo a través de parroquias y colegios.

Una vez completado el registro, y cuando se hayan distribuido los sectores, cada asistente recibirá una entrada numerada con su asiento y la indicación de la puerta de acceso. El sistema está diseñado para garantizar la seguridad tanto del Santo Padre como de los miles de peregrinos que se esperan de todo el archipiélago e incluso de la península.

Puntos de información para los fieles

Para resolver dudas, se ha habilitado un punto de información en la Casa de la Iglesia, en Las Palmas de Gran Canaria. Próximamente, se abrirán nuevos puntos en Gáldar (iglesia de Santiago), Vecindario (iglesia de San Rafael), Telde (iglesia de San Gregorio) y Teror (basílica de Nuestra Señora del Pino), así como en Fuerteventura (Puerto del Rosario) y Lanzarote (Arrecife).

Además de la misa principal, la organización está valorando otros actos, como un encuentro en el puerto de Arguineguin y otro en la catedral de Canarias, además de un posible recorrido del Papa en papamóvil por la ciudad. La diócesis también ha expresado su compromiso de ofrecer los datos económicos finales con "total transparencia" una vez concluya el evento.

00:00 Volumen Descargar El Obispo de Canarias, José Mazuelos describe como podría ser el encuentro con migrantes, si llega a confirmarse

LA MIGRACIÓN SIEMPRE PRESENTE

Otra clave, el encuentro con migrantes. En caso de celebrarse, extremo que no está confirmado, se celebraría en Arguineguín (Mogán), y no solo con migrantes. El Papa se encontraría con las personas que hacen posible que lleguen con vida a las islas y que se les atienda en tierra