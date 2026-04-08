Pablo Cebrián, el canario que pondrá música a la visita del Papa desvela cómo es el himno: "Tiene una armonía moderna, pero es muy épica"

Los preparativos para la visita del papa León XIV a España están a pleno rendimiento, y la música juega un papel central. El productor musical tinerfeño Pablo Cebrián ha sido uno de los responsables de crear la banda sonora oficial del evento, que incluirá una parada en Gran Canaria y Tenerife. En una entrevista en 'Herrera en COPE Canarias', Cebrián ha compartido los detalles de este himno, que se ha grabado con más de 1.500 voces y que promete ser 'épico'.

Un reto inesperado en una larga trayectoria

Afincado en Madrid desde 2001, Pablo Cebrián ha consolidado una exitosa carrera en la industria musical, llegando a producir más de 3.000 canciones y 80 álbumes para artistas de la talla de Manuel Carrasco, David Bisbal o Morat. Sin embargo, este proyecto ha supuesto un punto de inflexión.

Cuando pensaba que su carrera era predecible, apareció este nuevo desafío. "Aparece este reto, ¿no?, de hacer este himno para el papa y no puedo estar más agradecido, la verdad", ha confesado el productor. Este proyecto ha surgido de un campamento de composición organizado por VIVAFE, que se define como una comunidad digital que busca ser un punto de unión para los jóvenes católicos a través de la música.

Cuando ya pensaba que todo era predecible y que más o menos sabía lo que iba a hacer, aparece este reto de hacer el himno para el Papa y no puedo estar más agradecido Pablo Cebrián Productor musical

NIVARIENSE DIGITAL Grabación del himno para la visita del Papa a España, en la Catedral de La Laguna, en Tenerife.

Así es el himno: pop, épica y 1.500 voces

En cuanto al estilo musical, el productor avanza que sorprenderá a quienes esperan música de iglesia tradicional. El himno tiene una "armonía moderna", contemporánea, que puede ser "un poco pop, pero es muy ética", según sus palabras. El principal objetivo, subraya, era conseguir que la pieza fuera emocionante y que "al escucharla te removiera", algo que cree que han logrado.Lejos de la música sacra tradicional, el productor ha explicado que el himno tiene un sonido actual.

Uno de los mayores desafíos ha sido integrar las voces de los más de 1.500 coristas y fieles de distintas diócesis del país, incluidas las de Canarias, que han participado en la grabación. A ellos se suman unos 15 o 16 solistas. Cebrián ha bromeado sobre el resultado sonoro: "¿A qué suenan 1.500 voces? Pues suenan muy parecidas a 150". El productor ha explicado que se escucha "una masa de gente", pero que el foco principal sigue estando en la canción.

Gestionar las aportaciones de tantos creativos fue una de las principales tareas de Pablo Cebrián, quien tuvo que unificar la visión artística. "Estoy comprobando que la democracia en la música no es una cosa que funcione. Si intentas dejar a todo el mundo contento, al final quedan las cosas bastante tibias", explica. Afortunadamente, asegura que "en este caso confiaron en mí y todo el mundo está emocionado con el himno".

El himno ya está grabado y el productor canario admite las largas jornadas de trabajo, confesando que "ayer mismo me estaba acostando a las 3 de la mañana". Solo un grupo reducido de personas lo ha escuchado, pero la espera está a punto de terminar. La semana que viene se hará público y la banda sonora de la visita papal comenzará a sonar.

Pablo Cebrián, productor musical

Una composición colaborativa con una dirección clara

El himno nació en un "campamento de composición" impulsado por VIVAFE, una comunidad digital católica que busca conectar con los jóvenes a través de la música. Cebrián ha aclarado que no es un sello, sino un punto de encuentro para personas de distintas corrientes. Para gestionar las aportaciones y evitar un resultado "tibio", su labor fue fundamental. Por ello, asumió la dirección para darle una visión unificada, una decisión que, según afirma, ha dejado a "todo el mundo feliz" y "emocionado".

La letra del himno sigue las directrices marcadas por la Conferencia Episcopal, reflejando los motivos de la visita del Papa: la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y la continuación de un viaje que el Papa Francisco no pudo terminar, con especial atención al fenómeno migratorio y su paso por Canarias. El tema ya está grabado y, según el productor, que estuvo trabajando en él hasta altas horas de la madrugada, el lanzamiento es inminente. "La semana que viene ya la escuchará todo el mundo", ha concluido.