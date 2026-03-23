"Pido disculpas": el Cabildo de Tenerife se defiende por la retransmisión de un polémico 'influencer' desde el Centro de Coordinación Operativa Insular

El Cabildo de Tenerife se encuentra en el centro de la polémica tras permitir que un conocido creador de contenido de la isla, conocido como Bolorino, realizara una retransmisión en directo de más de dos horas desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), el corazón del operativo de emergencias durante la reciente borrasca Therese. La situación ha generado un profundo malestar, especialmente por la contradicción que supone con la recomendación de informarse exclusivamente a través de canales oficiales. El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE Canarias' para dar explicaciones y entonar el 'mea culpa'.

Un error "que se prolongó demasiado"

Desde el primer momento, Iván Martín ha querido pedir disculpas por lo ocurrido. "Entendemos que la duración de esa retransmisión, que se prolongó durante aproximadamente dos o tres horas, no fue la adecuada para el CECOPIN", ha admitido. Según explica, el acceso se produjo a petición del propio interesado y se gestionó como la de "cualquier otro perfil u otros medios de comunicación". Martín ha insistido en que no se trató de un privilegio, poniendo como ejemplo un reportaje de más de una hora que Televisión Española realizó en las mismas instalaciones el pasado viernes.

Vivimos en un contexto en el que muchas personas informan a través de canales alternativos" Iván Martín Director insular de Seguridad y Emergencias

El director insular ha justificado la decisión inicial con el argumento de que se buscaba ampliar la difusión de la información de servicio público. "Vivimos en un contexto en la que muchas personas informan a través de canales alternativos", ha señalado, aunque ha reconocido que "ese objetivo no justifica lo ocurrido". Durante la entrevista, ha negado que el 'influencer' se paseara descalzo por las instalaciones y ha querido dejar claro que "en ningún momento se compartió información sensible ni se comprometió la seguridad del operativo", ya que todos los datos mostrados, como mapas de la AEMET o medidores del Cabildo, eran de carácter público.

Blanca Pérez, consejera de Emergencias del Cabildo de Tenerife

La contradicción: informar por canales no oficiales

La controversia surge de la incongruencia de que el propio Cabildo, que pide a la población informarse por medios oficiales, eligiera a un 'influencer' para comunicar la evolución de la borrasca. Aunque Martín ha mencionado que Bolorino "en algunas ocasiones está acreditado como redactor de una televisión local", la emisión se realizó para su perfil personal en redes sociales. Esta situación contrasta con las estrictas condiciones que habitualmente se imponen a los medios de comunicación tradicionales, cuyo acceso suele limitarse a ruedas de prensa o grabaciones sin sonido.

El Cabildo ha defendido posteriormente que, en situaciones excepcionales, se pueden habilitar accesos puntuales "a fin de facilitar la difusión de información verificada a la ciudadanía", priorizando que los mensajes lleguen "al mayor número de personas posible, utilizando todos los canales disponibles". En este caso, consideraron que el canal de Bolorino era el adecuado para "reforzar el alcance de los mensajes oficiales y llegar a públicos que consumen información por vías distintas a los canales tradicionales".

EFE LA LAGUNA (TENERIFE) (ESPAÑA), 19/03/2026.- Canarias sigue en alerta por vientos, fenómenos costeros y lluvias debido al paso por las islas de la borrasca Therese. En la imagen, el oleaje en la localidad de Bajamar. EFE/Ramón de la Rocha

Responsabilidad asumida

Ante la pregunta de quién dio el permiso, Martín ha explicado que la petición fue gestionada y supervisada por él mismo, y que en el momento de la visita también se encontraba presente la consejera del área, Blanca Pérez, quien delegó en el director insular su comparecencia en el programa de radio. "He reconocido el error y he pedido disculpas, pero vamos, entendemos que se prolongó demasiado", ha reiterado Martín, quien ha asegurado que se reforzarán los protocolos de acceso a este espacio "ejemplar y único en la gestión de riesgo en toda Canarias".

No se ha intentado ni ocultar ni justificar" Iván Martín director insular de Seguridad y Emergencias

El director insular ha insistido en su voluntad de transparencia: "No se ha intentado ni ocultar ni justificar, y reconocer que se prolongó, pues, demasiado en lo que es habitual o lo que es adecuado para el CECOPIN". Finalmente, ha querido poner en valor "el trabajo y la dedicación de los profesionales del CECOPIN y de los más de 1.000 efectivos que han trabajado día y noche", así como la profesionalidad de los medios de comunicación en la cobertura de la borrasca.