El Papa León XIV viaja a Canarias para poner el foco en la crisis migratoria: "Con la visita buscamos humanizar las fronteras, que el Atlántico y el Sáhara dejen de ser un cementerio"

Entrevista completa a José Mazuelos, Obispo de la Diócesis Canarias en la Radio Diocesana en torno a la visita del Papa a Canarias

Entrevista completa a José Mazuelos, Obispo de la Diócesis Canarias en la Radio Diocesana en torno a la visita del Papa a Canarias

La histórica visita del Papa León XIV a Canarias ya es una realidad. El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha confirmado que el viaje del pontífice tiene como principal objetivo poner el foco de luz sobre la crisis migratoria que vive el archipiélago. Una visita que, según Mazuelos, llega como un "sí de Dios" y una "esperanza cumplida" tras meses de preparativos y noches "a medio dormir".

Un viaje heredado de Francisco

El obispo ha explicado que el origen de esta visita se remonta a la crisis migratoria del puerto de Arguineguín en 2020. En aquel momento, los obispos canarios escribieron una carta al Papa Francisco para informarle de la situación. Aunque Francisco mostró su interés y "tenía claro que venía", su enfermedad y posterior fallecimiento impidieron el viaje. Ahora, León XIV ha recogido el testigo con la "misma sensibilidad".

El viaje se enmarca en una visita más amplia a España, que incluirá actos en Madrid y Barcelona, pero el Papa ha querido mantener la parada en Canarias para abordar la dimensión social de la migración. Según Mazuelos, el archipiélago se ha convertido en el "signo" de la ruta atlántica, una realidad que preocupa profundamente al Vaticano.

José Mazuelos espera que uno de los frutos de la visita sea la humanización de la frontera. "Que el Atlántico y el Sáhara dejen de ser un cementerio", ha deseado el obispo. El pontífice también busca denunciar la cultura del descarte, que se manifiesta en el empobrecimiento de poblaciones que se ven forzadas a migrar al ser esquilmados sus países de origen.

No politizar la migración

El obispo de Canarias ha hecho un firme llamamiento a no politizar la migración, un fenómeno que considera "fácilmente manipulable". Ha criticado las posturas polarizadas que la tachan de "invasión" o defienden unas "puertas abiertas" sin matices, calificando ambas de "mentira". Mazuelos insiste en que la migración es una realidad global y no un problema transitorio.

Foto de archivo de migrantes recien llegados a Canarias siendo atendidos en un puerto de las islas EFE/Gilmert Finol

No nos están invadiendo, vienen a que compartamos con ellos lo que les hemos quitado" José Mazuelos Obispo de la Diócesis de Canarias

Frente a quienes generan rechazo, el prelado ha sido contundente: "No, mire usted, no lo están invadiendo. Vienen a lo mejor a que usted comparta con ellos lo que usted le ha quitado". En este sentido, la visita papal busca también poner en valor la labor de la Iglesia a través de iniciativas como los corredores de hospitalidad de Cáritas, que buscan una integración real de los migrantes.

Preparativos para un acto histórico

Aunque el programa oficial aún no está cerrado, ya se conocen algunos detalles de los preparativos. Se espera un acto multitudinario en el estadio de Gran Canaria y se necesitarán "muchos voluntarios". Mazuelos ha agradecido la total colaboración de las administraciones públicas y la implicación de empresarios para organizar un evento que pondrá a Canarias ante "5.200 millones de habitantes de todo el mundo".