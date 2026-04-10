La Policía Nacional detiene en Murcia a un prófugo condenado en Bélgica por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un varón sobre el que pesaba una orden de detención emitida por las autoridades belgas. El hombre había sido condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Charleroi por un delito de tráfico de drogas.

Los investigadores tuvieron conocimiento de la posible presencia del fugitivo en la Región de Murcia, por lo que establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento. El objetivo era confirmar el motivo de su estancia en territorio nacional y su posible implicación en otros delitos.

Intentaba asentarse en la región

La investigación verificó que el hombre pretendía asentarse en la Región de Murcia para eludir a la justicia. Paralelamente, los organismos de cooperación policial confirmaron el interés de Bélgica en su detención para que cumpliera la condena de prisión impuesta.

Finalmente, la detención se produjo el pasado mes de marzo en la ciudad de Murcia, cuando el individuo se disponía a realizar un trámite en una administración pública. El arrestado se encuentra ahora a la espera de que se completen los trámites de expulsión al país demandante.

Un historial de delincuencia

Según ha trascendido, no era la primera vez que se enfrentaba a la justicia, ya que este hombre ya había sido condenado anteriormente por asociación delictiva y tráfico de drogas. Por estos delitos, llegó a cumplir diversas penas de prisión en el pasado.