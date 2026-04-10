Alumbrado 100% solar en un tramo de la carretera de La Navata, el proyecto piloto que pone en marcha Galapagar

Esta semana se han instalado 9 luminarias solares autónomas en la carretera de La Navata con carácter experimental

Galapagar ha puesto en marcha esta semana un proyecto piloto de alumbrado solar en la carretera de La Navata. El Ayuntamiento ha instalado nueve luminarias solares autónomas en el tramo comprendido entre el número 225 y la entrada a la finca Los Rosales con una inversión aproximada de 20.000 euros.

Se trata de una actuación de carácter experimental que permitirá analizar en condiciones reales la viabilidad técnica, económica y operativa de este tipo de tecnología, con el objetivo de estudiar su posible implantación en otras zonas del municipio.

La finalidad de este proyecto es doble. Por un lado, mejorar la iluminación en un tramo concreto de la carretera de La Navata y, por otro, testar una solución que podría extenderse tanto a esta misma vía hasta su conexión con Parquelagos como a otras áreas del municipio que presentan déficit de alumbrado o dificultades para su conexión a la red eléctrica.

Las luminarias instaladas cuentan con una potencia de 40 vatios y funcionan de manera completamente autónoma gracias a la energía solar. El sistema detecta la falta de radiación solar para activarse automáticamente y garantiza su funcionamiento durante las 365 noches del año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Además, estas farolas presentan importantes ventajas frente al alumbrado convencional. Al no requerir conexión a la red eléctrica, se eliminan las obras de zanja, canalizaciones y centros de mando, lo que reduce significativamente los costes y permite una implantación mucho más rápida. A ello suma su vida útil de hasta 12 años, con la única previsión de sustitución de batería al finalizar este periodo, y prácticamente sin necesidad de mantenimiento.

Desde el punto de vista medioambiental, este sistema supone un avance notable en términos de sostenibilidad, al reducir las emisiones de CO₂ y minimizar la contaminación lumínica, ya que evita la dispersión de luz hacia el cielo.

"Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Galapagar reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia energética y el cuidado del entorno, apostando por soluciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos al tiempo que contribuyen a un municipio más respetuoso con el Medio Ambiente", apuntan desde el Consistorio.