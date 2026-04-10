Fene completa la senda peatonal del Camiño do Regueiro y conecta San Valentín con el límite de Neda

El Ayuntamiento de Fene ha finalizado las obras de la senda peatonal del Camiño do Regueiro, una intervención estratégica que conecta de manera segura el paseo marítimo de San Valentín con el límite del término municipal de Neda. La alcaldesa, Sandra Permuy, acompañada del teniente de alcalde, Manuel Polo, y la concejala de Obras, Mª Carmen Martínez, supervisaron este jueves el resultado de un proyecto que ha supuesto una inversión de 140.750 euros.

La actuación, financiada íntegramente a través del programa POS+ 2023 de la Diputación de A Coruña, ha tenido como eje principal la creación de un itinerario peatonal continuo de 1.132 metros de longitud en el margen izquierdo de la vía. Además de ganar espacio para los viandantes, los trabajos han servido para ejecutar nuevas canalizaciones de aguas pluviales, solucionando así los problemas de drenaje que presentaba históricamente este tramo.

Desde el punto de vista técnico, se ha optado por un pavimento de hormigón continuo coloreado con un espesor general de 15 centímetros, que se refuerza hasta los 20 centímetros en los puntos de acceso a las parcelas colindantes para garantizar una mayor resistencia al tráfico rodado ocasional.

La alcaldesa, Sandra Permuy, destacó que esta obra permite avanzar en la continuidad del paseo marítimo y, sobre todo, mejorar la seguridad de un espacio "muy utilizado por los vecinos". "Seguimos avanzando hacia un modelo de movilidad más amable, accesible y sostenible, que pone a las personas en el centro de las actuaciones urbanas", subrayó la regidora.

Desde el consistorio fenés enmarcan esta mejora dentro de una estrategia municipal más amplia destinada a potenciar los desplazamientos a pie y la calidad de vida en el entorno de San Valentín y sus inmediaciones. La nueva senda uniformiza el alineamiento de la vía y facilita un tránsito peatonal seguro e integrado en el espacio urbano.