Granada desvela las claves para aprobar las nuevas oposiciones de la Unión Europea

La Universidad de Granada acoge los días 13 y 14 de abril de 2026 las 'XXII Jornadas sobre Empleo en la Unión Europea', organizadas por su Centro de Documentación Europea. El objetivo principal es orientar a estudiantes y titulados que deseen desarrollar su carrera profesional en las instituciones europeas, ofreciendo herramientas prácticas para superar los exigentes procesos de selección.

El nuevo modelo de oposiciones EPSO

Esta edición tiene un interés especial al centrarse en el nuevo modelo de selección de personal de la UE, que ha modificado las oposiciones gestionadas por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). Las novedades incluyen un marco de competencias renovado que valora la gestión de la información, las competencias digitales, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la comunicación.

Las sesiones presenciales, impartidas por funcionarios de la UE, tendrán un enfoque práctico con simulacros de examen y recomendaciones directas. Para garantizar una formación personalizada, el aforo de estas sesiones está limitado a 40 personas.

Preparación práctica para las pruebas

El programa permitirá a los asistentes conocer en detalle el funcionamiento de los procesos selectivos. Las actividades combinarán teoría con simulaciones de examen y análisis de casos para familiarizar a los participantes con el formato de las pruebas, que incluyen ejercicios de razonamiento y evaluación de conocimientos sobre la Unión Europea.

Las jornadas contarán con la presencia de Soledad Blanco Thomas, Political Administrator en el Consejo de la Unión Europea, y Gabriel Alonso Friera, Policy Officer en la Comisión Europea. Ambos compartirán su experiencia y ofrecerán consejos clave para afrontar con éxito las oposiciones.

Granada, epicentro del empleo europeo en Andalucía

Esta cita anual se ha consolidado como una de las actividades de referencia en España para acercar las oportunidades profesionales de la UE a la comunidad universitaria. Además, esta edición es pionera, ya que Granada acoge por primera vez en Andalucía unas sesiones prácticas dedicadas específicamente a la preparación de estas oposiciones.