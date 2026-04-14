La NASA elige un hospital de Tenerife como apoyo clave para sus astronautas

La NASA ha seleccionado el Hospital Universitario de Canarias (HUC) en Tenerife como centro de apoyo para sus misiones Artemis. Una delegación de expertos de la agencia espacial ha visitado las instalaciones para verificar que el hospital está preparado para atender a sus astronautas en caso de un amerizaje forzoso en este lado del Atlántico. Según el director médico del hospital, José Antonio García Dopico, los inspectores "se han ido manifiestamente satisfechos".

Una cámara hiperbárica de referencia

El principal foco de interés para la delegación de la NASA fue la cámara hiperbárica del hospital, única en la Macaronesia. Esta infraestructura es "mucho más grande que la que tienen en Houston", según García Dopico. Los expertos de la agencia espacial se mostraron impresionados por la profesionalidad del equipo y el alto volumen de pacientes, ya que menos del 5% de la carga asistencial corresponde a accidentes de descompresión.

Les sorprendió mucho la instalación, pero sobre todo el nivel técnico" José Antonio García Dopico Dtor. Médico del HUC

El director médico afirmó en una entrevista en Herrera en COPE Canarias con Roberto González que a los inspectores "les sorprendió mucho la instalación, pero sobre todo el nivel técnico" del personal, con enfermeros que "acumulan más de 2.000 horas de trabajo en un ambiente hiperbárico". Además, el centro utiliza las mismas tablas de descompresión que la marina de los Estados Unidos, como la 5 y la 6, y está preparado para aplicar la 9, lo que confirma su alta compatibilidad técnica.

Examen a las urgencias y la organización

La visita también incluyó una inspección del servicio de urgencias para evaluar su capacidad de respuesta. Los expertos de la NASA presenciaron un simulacro de traslado y evaluaron la coordinación con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para gestionar la llegada de múltiples pacientes. García Dopico aseguró que, en tal caso, podrían derivar pacientes a otros centros, como el de La Candelaria.

EFE Captura de imagen de una transmisión de la NASA de la capsula Orión, con los tripulantes de Artemis II, luego de amerizar en el Pacífico este viernes

Se han ido manifiestamente satisfechos" José Antonio García Dopico Dtor. Médico del HUC

Aunque la inspección se produjo en un día con una afluencia normal de 276 pacientes, el equipo del HUC pudo mostrar un box de reanimación vacío. El director médico confirmó que tanto la organización interna como los recursos humanos del hospital estuvieron "a la altura" de las expectativas de la agencia espacial.

Un 'plan B' para las misiones tripuladas

Este acuerdo posiciona al Hospital Universitario de Canarias como una alternativa estratégica para las futuras misiones tripuladas del programa Artemis. El lugar principal de amerizaje es la costa de San Diego (California), por lo que el HUC funciona como el "'plan B o C'". Como concluyó García Dopico, "somos su alternativa en caso de que tengan que hacer un amerizaje forzoso, que puede ocurrir, o bien a la subida o en el descenso".