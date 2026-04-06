El festival Starmus negocia para traer a Canarias a uno de los astronautas de la misión Artemis II

El festival Starmus podría traer a Canarias a uno de los tripulantes de la misión Artemis II, que actualmente orbita la Luna. Así lo ha confirmado su director, Garik Israelian, en el programa 'Herrera en COPE Canarias', donde ha asegurado que ya están en conversaciones para que uno de los astronautas de esa misión participe en la próxima edición del festival. "Estamos en contacto y trabajando para traer a alguien que haya estado en la misión Artemis II. "Yo espero que uno de ellos venga a Starmus", ha afirmado Israelian.

Un festival de leyendas espaciales

Este hito se sumaría a la ya legendaria trayectoria de Starmus, que en sus primeras ediciones logró reunir en Tenerife a figuras históricas de la exploración espacial. El festival consiguió juntar a las tripulaciones de Apolo 8, con William Anders y Jim Lovell, y de Apolo 11, con Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Israelian ha recordado aquel momento como "algo único", aunque ha lamentado que en aquella primera edición hubiera "menos de 300 personas en la sala porque nadie sabía nada de Starmus".

Además de los astronautas de las misiones Apolo 8 y 11, por las diferentes ediciones del festival han pasado hasta diez astronautas del programa Apolo, como Charlie Duke de Apolo 16, o Walter Cunningham y Rusty Schweickart de Apolo 9.

Imágenes de la nave espacial Orión en su despegue hacia la Luna

La nueva carrera hacia la Luna

La gesta de la misión Artemis II, que reedita el hito de orbitar la Luna que no se lograba desde el programa Apolo, trae al presente la histórica carrera espacial. Israelian, doctor en ciencias físico-matemáticas del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha explicado que la misión Apolo 8 se adelantó para ganar a los soviéticos, según desveló en su día el astronauta Bill Anders. "En su charla dijo que los americanos adelantaron a Apolo 8 porque llegó información de inteligencia, la CIA, de que los rusos piensan hacerlo antes", ha comentado.

Aquellas misiones asumieron un riesgo impensable en la actualidad. Según Israelian, "el riesgo de esas misiones, por ejemplo, de Apolo 8, fue por lo menos 30 veces más que Artemis II", mientras que en la primera caminata espacial de Alexei Leonov "el riesgo era más de 50 %". El propio Leonov la definió como "la mejor carrera en la historia de la humanidad".

El futuro: laboratorios y turismo espacial

Sobre por qué se ha vuelto a poner de moda la Luna, Israelian cree que todo responde a un plan que la NASA ya tenía, pero que fue impulsado por la visión de Elon Musk. "Fue Elon Musk cuando empezó con la empresa de SpaceX, con esa visión de que tenemos que regresar a Marte. Se ha conseguido realmente emocionar a mucha gente, muchos jóvenes", ha señalado.

Aunque la rentabilidad de la minería lunar "no está clara", el director de Starmus ha destacado el valor de mantener un laboratorio en la Luna para la investigación y la exploración, lo que impulsa "mil problemas tecnológicos que luego sirven para la Tierra". Próximamente, ha añadido, tendremos una red de satélites de comunicación e Internet en la Luna, con webcams en tiempo real que serán una fuente de inspiración para los más jóvenes.

Respecto al creciente número de escépticos que niegan la llegada del hombre a la Luna, Israelian considera que es un "tema psicológico muy interesante" pero que, a nivel global, "no pueden parar ni la tecnología ni el proceso de desarrollo".