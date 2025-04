Un influencer no es psicólogo: conoce las consecuencias de seguir sus consejos sobre salud mental

El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife advierte sobre los peligros de seguir consejos ofrecidos en redes sociales sobre salud mental, así como el incremento de perfiles que dan recomendaciones sobre este asunto, sin tener titulación o acreditación para ello. Estos influencers publican diariamente contenidos donde tratan la ansiedad, la depresión, incluso cómo lidiar con el duelo.

Empeorar la salud mental de las personas

Carmen Linares es decana de este Colegio Oficial de Psicología. Ella recalca que si una persona con problemas utiliza estos contenidos como indicación, puede sufrir mucho daño ya no solo porque no sea buena, sino porque puede ser contraproducente: "Parece que si hablamos de salud mental todo vale, cualquiera pueda hacerlo, porque parece que es que damos consejos cuando lo que hacemos es dar indicaciones", explica.

Parece que lo que hacemos lo puede hacer cualquiera y eso es un peligro Carmen Linares Decana Colegio Oficial de Psicólogos Santa Cruz de Tenerife

"Como no trabajamos con medicación, sino con técnicas basadas en la ciencia, que no se ven, pues entonces parece que lo que hacemos lo puede hacer cualquiera y eso es un peligro". Linares insiste en que no hay una receta mágica cuando hablamos de salud mental, sino que hay que analizar a la persona en su ámbito, con sus circunstancias y con la mochila que carga. "Hay personas que les vienen más indicadas una serie de técnicas que, por supuesto, estos influencers o estas personas desconocen".

el psicólogo acompaña

La decana explica que la situación se asemeja al bisturí de un cirujano, donde el profesional no deja que operen con su herramienta a cualquiera. Tienen que tener formación, acreditación y habilitación. Los libros de autoayuda también entran dentro de este paquete: "No podemos sustituir los recursos humanos bajo ningún concepto. Entonces una guía, un protocolo y un libro puede ser un apoyo, puede ser una herramienta más, pero sin lugar a dudas, no puede sustituir a un profesional".

La linterna que alumbra Carmen Linares Decana Colegio Oficial de Psicólogos Santa Cruz de Tenerife

Carmen Linares reflexiona sobre el papel fundamental que juegan los psicólogos: "En la etapa del duelo, la persona se queda como si se metiera en una cueva en la más absoluta oscuridad y el psicólogo no viene a cogerlo de la mano para sacarlo de la cueva. El psicólogo es la linterna que alumbra para que la persona tome la decisión de por qué salida tiene que ir". El profesional nunca debe hacer el camino del paciente, solo acompañarlo para que él tenga la capacidad de decidir, de caminar y salir hacia la luz.