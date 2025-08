El Barça no tiene previsto tirar de ventas para solucionar los problemas con las inscripciones

Las inscripciones están marcado estas semanas previas al comienzo de la temporada en el Barça. A día de hoy, ninguno de los fichajes culés han sido inscritos y si hoy comenzara LaLiga, ni Joan García ni Marcus Rashford podrían jugar, ni tampoco Szczesny y Gerard Martín (ya no puede tener ficha filial). Bardghji no es problema porque lo pueden inscribir con ficha del filial

Ter Stegen, Joan García y Wojciech Szczęsny

La atención está puesta en Joan García, que como señala nuestro compañero Víctor Navarro desde la gira asiática del Barça, el club blaugrana espera tener solucionada su inscripción en 4-5 días.

No está previsto a día de hoy tirar de ventas para solucionar estos problemas de inscripción. El club no planea salidas de jugadores - no lo tienen previsto ahora mismo por necesidad económica -, pero sí algún jugador ve que no va a jugar y pide salir, estudiarán ofertas, pero a día de hoy no hay ofertas porque no los han puesto a la venta.

Aunque en el caso de salidas, hay uno especial que es el de Héctor Fort. Desde el Barça le recomiendan que salga para tener minutos. Le ven mucho recorrido y piensan que la mejor opción sería que ganase minutos y crezca con una cesión.

En definitiva, y como señaló este sábado el presidente Laporta, desde el Barcelona intentarán no utilizar la baja de Ter Stegen porque después deben devolver ese dinero: "No es necesario, pero es la vía más directa".

En resumen, en cuanto a llegadas, la plantilla está cerrada por lo que respecta a llegadas, hay plantilla equilibrada y completa, considera el Barça