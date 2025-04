El padre de Kira pide una ley contra el bullying: "Si cinco niños diferentes pegan a uno, el protocolo no se activa"

Un dolor indescriptible el de las familias que han tenido que pasar por la pérdida de un familiar debido al acoso escolar. Sin ir más lejos, hace algo más de un mes conocíamos el caso de Laura, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife: una niña de 12 años que se quitó la vida a la vuelta del colegio y que, en efecto, era víctima de acoso escolar. Su madre ya ha recogido 43.000 firmas para la aprobación de una ley efectiva contra el bullying.

Por una situación similar pasó José Manuel López, presidente de la Asociación 'Trencats' contra las Violencias en las Escuelas. Su hija, Kira, de 15 años, acabó quitándose la vida por el mismo motivo en el año 2022. El recorrido de la petición de López ya cumple con las 257.000 firmas.

José Manuel López nos describe la indefensión de las víctimas ante los acosadores por la inacción de la ley: “Cuando hay acoso escolar, cuando hay violencia escolar, es muy fácil que salga que no hubo acoso escolar y por eso no se aplicó el protocolo. Un ejemplo rápido, si a una víctima le pegan diferentes niños, ya no hay acoso escolar. Le tiene que pegar el mismo o los mismos, y además tienen que tener intención de hacerle daño. Uno puede argumentar que con ocho años no hay capacidad de hacerle daño ni intencionalidad, y sale que no hay acoso, pero hubo violencia”.

José Manuel apunta a que, una gestión eficaz, hubiera ahorrado muchas desgracias: “Si el gobierno quisiese, podría crear una ley que no dé a confusión a los juristas, a los jueces, y se bajaría las tasas de suicidio. Posiblemente mi hija podría estar viva si hubiese sido esa ley hace tiempo. Y el propio colegio decide cuándo se aplica un protocolo. Si no se aplica desde el principio, cuando ya ha crecido, y no sirve absolutamente para nada, aquello ya no hay quien lo pare. Y luego es que ellos son juez y parte, son los que deciden”.

CANARIAS, UNA DE LAS MÁS AFECTADAS

Justo un mes antes del suceso de Laura, en Puerto de la Cruz, José Manuel López mantuvo una reunión con Poli Suárez, Consejero de Educación, sobre los alarmantes datos de bullying en Canarias. El problema, López lo tiene claro, la inspección: “Los inspectores no van físicamente y hacen una averiguación, sino que llaman por teléfono y toman nota de lo que les dice el director del centro educativo, y eso es lo que iban a poner que había sucedido. Le digo más, yo sé de casos de madres que han estado dando avisos como este, y la respuesta de la consejería ha sido: 'Mire, nosotros queremos la palabra del profesor, que, además, es el funcionario tiene credibilidad, pero la de usted como madre, no'”.