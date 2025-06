La apurada situación de un joven canario: "Me planteo dejar la carrera para pagar un piso"

En declive. La tasa de emancipación juvenil de Canarias se sitúa en apenas un 15 %, un 5 % más que en comparación con el último estudio según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de Canarias.

El estudio apunta un acceso a la vivienda casi imposible para los jóvenes: destinar más del 99 % de su salario a un alquiler individual es la norma: Las consecuencias sociales son evidentes: brotes de pobreza, angustia psicológica, desaliento y proyectos vitales truncados.

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó un joven de Gran Canaria que compartió el impacto de esta realidad. Gabriel Suárez de 21 años, trabaja y estudia a la vez, pero encuentra obstáculos infranqueables: “no puedo encontrar piso, incluso me he planteado dejar los estudios para tener un segundo trabajo, al estar en activo, no tengo beca ni ayuda por lo que debo dedicar también una parte importante del salario a mi educación.

Suárez matiza que compartir piso le ha dado cierta estabilidad económica, si bien advierte de dificultades: “he encontrado precios de alquileres desorbitados, hay mucha vivienda vacacional y estudiantes de Erasmus con mayor poder adquisitivo, los propietarios hinchan los precios”, pero esto no es todo.

Además se topa con el problema de viviendas muy obsoletas, “he visto algunas que incluso se podrían catalogar de infraviviendas a precios astronómicos.” El joven no deja pasar la oportunidad para mirar un poco más allá, “no sé donde tengo mi futuro, espero no tener que irme de las Islas Canarias, pero igual tengo que salir de aquí, irme a la península o incluso a otro país”.

Lo que está claro es que desarrollar un proyecto de futuro en un piso compartido no es la mejor idea y esto lo sabe perfectamente Gabriel: “es muy difícil crear una estabilidad o formar un núcleo familiar compartiendo piso”. Parece evidente que para seguir progresando, contar con un lugar donde vivir de forma independiente es fundamental y necesario.

El informe del observatorio revela también que el 44 % de la juventud canaria se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, solo por detrás de Ceuta y Melilla.

Además, la precariedad laboral se agrava: el paro juvenil roza el 25 %, mientras la mayoría de los contratos son temporales o de jornada parcial. Los sueldos están entre los más bajos del país (p. ej. 950 € netos/mes), apenas permiten costear un alquiler individual y mucho menos una hipoteca.

Solo el 15-16 % de los jóvenes se han emancipado en Canarias. El alquiler consume casi el 99 % del salario neto y los hipotecados destinan entre un 65 % y un 77 % de sus ingresos a la cuota.

Además, el aumento de vivienda vacacional y la presencia creciente de estudiantes extranjeros con más capacidad adquisitiva, encarecen aún más los precios, la precariedad laboral se agrava, un 44 % de riesgo de exclusión social, desempleo juvenil del 24-25 % y salarios inferiores a los 1000 €.

Observatorio sobre la emancipación de los jóvenes canarios

reclamaciones y posibles soluciones

El Consejo de la Juventud pide respuestas urgentes a las autoridades. Entre las prioridades destacan:

-Políticas estructurales de vivienda asequible, con regulación del alquiler, impulso a la vivienda pública y límites a la proliferación de alojamientos vacacionales.

- Apoyo económico directo, como beca, ayudas al alquiler y facilidades para el arranque de núcleos familiares jóvenes.

-Mejoras en el mercado laboral juvenil, con contratos estables y salarios dignos que permitan emanciparse.

El testimonio de Gabriel, permite evidenciar que la juventud no solo lucha por construir su futuro, sino frenar la regresión social. Para muchos, renunciar a sus estudios o salir del archipiélago se ha convertido en una disyuntiva real. La pregunta es si las instituciones canarias actuarán para evitar que las islas se conviertan en la tierra de los sueños frustrados