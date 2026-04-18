Un estudio de la ULPGC revela el problema con los avisos meteorológicos en Canarias: “La mayoría no sabe cómo actuar ante una alerta”

Un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha puesto de manifiesto que una considerable parte de la población canaria muestra confusión a la hora de interpretar los avisos emitidos ante fenómenos meteorológicos adversos. La investigación, que se ha basado en 915 encuestas a personal de las dos universidades públicas canarias, examina el nivel de conocimiento de los avisos, la percepción del riesgo y la capacidad de respuesta, concluyendo que es necesario mejorar la comunicación para garantizar la seguridad.

Fernando Medina Morales, geógrafo, profesor del Departamento de Geografía de la ULPGC y uno de los autores del estudio, explicó en el programa 'Herrera en COPE Canarias' las claves de esta investigación. Aunque el trabajo constata que hay un conocimiento generalizado de las alertas, con cifras notables, también saca a la luz una significativa carencia. "En el estudio queda claro que hay un porcentaje amplísimo que la gente conoce, es prácticamente el 75%, pero sí que el estudio detecta un problema en la diferenciación", ha señalado Medina.

Aemetblog Gráfico Avisos vs. Alertas

Avisos y alertas: dos sistemas que confunden

Muchos conocen los avisos meteorológicos, pero no saben cómo actuar" Fernando Medina Geógrafo, profesor del Departamento de Geografía de la ULPGC

El principal foco de incertidumbre radica en la convivencia de dos sistemas de comunicación que la población no logra diferenciar por completo. Por un lado, están los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los conocidos códigos por colores que informan de la probabilidad de que ocurra un fenómeno. Por otro, se encuentran las alertas de Protección Civil, que se activan a través de planes de emergencia como el 'Plan de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PESMA)' y emiten recomendaciones y acciones concretas.

Según Medina, no es que los sistemas sean confusos por sí mismos, sino que existe "una necesidad de formación". El geógrafo ha aclarado que son complementarios: "Hay una cosa que es información, que la da la AEMET, y hay otra cosa que tiene que ver con las recomendaciones o con las acciones, que es lo que tiene que ver con la Protección Civil", ha detallado. El problema es que, como refleja el estudio, buena parte de la población no tiene claro cómo actuar ante cada uno de ellos.

Formación y autoprotección, las claves

El estudio, publicado en la revista 'International Journal of Disaster Risk Reduction', también arroja un perfil sociodemográfico sobre cómo se percibe el riesgo. Los resultados indican que las personas mayores "tienen una mayor percepción del riesgo", lo que les permite tomar mejores decisiones. En cambio, un nivel educativo bajo se asocia con una mayor dificultad de comprensión. Por ello, Medina ha sido contundente al apuntar hacia la solución: "La solución está en la formación, en el conocimiento".

El investigador ha insistido en la importancia de que la ciudadanía tenga un "conocimiento de autoprotección personal" para saber cómo reaccionar. Mejorar la percepción del riesgo a través de la educación es, según sus palabras, el camino para que las acciones de la población sean "más importantes" y efectivas ante una emergencia.

Hacia una comunicación más clara y coordinada

Las conclusiones del trabajo pretenden ofrecer a las administraciones una base para revisar el sistema actual y diseñar mensajes más claros. Fernando Medina afirma que "los resultados muestran que muchas personas conocen los avisos meteorológicos, pero no siempre saben cómo actuar cuando se activan". Esta "brecha entre conocimiento y acción", como la define, "evidencia la necesidad de avanzar hacia una comunicación del riesgo más clara, coordinada y orientada a la autoprotección de la población".