Cáritas Mondoñedo-Ferrol lanza un concurso de fotografía que busca "miradas que cuidan" en la sociedad

Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol ha convocado el concurso de fotografía solidario "Miradas que cuidan", una iniciativa enmarcada en la campaña de sensibilización del CORPUS 2026 y vinculada al IX Informe FOESSA. Bajo el lema "ELIGE AMAR. ELIGE COMUNIDAD", el objetivo es animar a la sociedad a captar imágenes que reflejen gestos de cercanía, cuidado, fraternidad y solidaridad para "lanzar un mensaje de esperanza para promover un mundo más humano".

Bases del concurso

La participación está abierta al público en general mayor de 14 años y se podrá realizar de forma online del 20 de abril al 15 de mayo de 2026. Cada concursante puede presentar un máximo de tres fotografías a través del formulario habilitado, adjuntando el título de la obra, sus datos personales y un número de contacto.

Aquí puedes consultar las BASES DEL CONCURSO

Requisitos de las fotografías

Las imágenes deben ser inéditas, no haber sido premiadas anteriormente y presentarse en formato JPG con un tamaño de entre 1 y 5 MB, en color o blanco y negro. No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, generadas con Inteligencia Artificial o con alteraciones significativas, aunque sí se permiten ajustes básicos de revelado digital y recortes que no superen el 20% de la imagen original.

Un requisito fundamental es el respeto al derecho a la propia imagen de las personas retratadas, por lo que los autores deben contar con el consentimiento expreso de quienes aparezcan en ellas. Además, el fotógrafo debe declarar ser el único propietario de los derechos de la obra. Las imágenes de naturaleza, por su parte, deberán cumplir el código ético de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA).

Jurado y fallo

El jurado estará compuesto por cinco miembros relacionados con la fotografía, el ámbito social y representantes de Cáritas. Se valorará tanto la calidad artística y técnica como el contenido y el mensaje de las obras. El fallo será inapelable y la organización se reserva el derecho de desestimar participaciones que incumplan las bases o dejar algún premio desierto.