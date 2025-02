Descuentos, revisión trimestral y atención al precio en las islas capitalinas: guía para entender la nueva bonificación al combustible en Canarias

Salir con el coche, llegar a una gasolinera y llenar el tanque. Este gesto, desde este lunes, es algo más barato en las islas no capitalinas. En concreto: 5 céntimos menos en Fuerteventura, 20 en La Gomera, 20 en La Palma y 30 en El Hierro. Todas estas cantidades en el precio de cada litro. Estas bonificaciones se revisarán cada 3 meses y tomarán por referencia la media de los precios en las islas capitalinas – en Tenerife y Gran Canaria-. Si el precio en estas islas no capitalinas es 5 céntimos mayor que en las capitales, se bonificará. No se realizará, en cambio, si no se cumple ese cupo mínimo. Por ello, en esta primera tanda de bonificaciones, no entra Lanzarote. Porque la diferencia es menor a esos 5 céntimos.

Cuestión especial recoge la isla de La Palma. Su bonificación, en principio, era de 10 céntimos por litros, pero, debido a la situación de reconstrucción que recoge después del volcán, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una bonificación de 20 céntimos totales. El palmero y consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha comentado en Herrera en COPE Canarias que es una medida positiva, pero que él hubiera optado por ampliar la oferta y reducir los precios gracias al mercado: “Lo ideal fuera que abrieran más establecimientos, si son low cost, mejor y que de ahí se regulara orgánicamente el mercado”.

QUEJAS EN LANZAROTE

En Lanzarote no ha caído bien, sin duda, la decisión de dejarles si un bonificación al combustible en esta primera tanda de la medida. Su diferencia con el precio de las islas no capitalinas no supera los 5 céntimos. Aun así, lo catalogan como una medida discriminatoria y optan por pedir a los parlamentarios regionales socialistas y de Nueva Canarias una medida que los recoja. Yoné Caraballo, diputado de Nueva Canarias: “No nos han mirado a Lanzarote. Donde más pobreza hay. Donde a la gente más le cuesta encontrar 20 euros para poner gasolina a final de mes. No hemos merecido un reconocimiento. Es una medida discriminatoria”.

REVISIÓN DE PRECIOS

La circunstancia de esta medida es temporal. Está sujeta a revisión trimestral. En este caso, la primera será a partir del mes de abril. Será, entonces, cuando se vuelva a fijar un precio de bonificación para todas las islas.