El 'céntimo de la discordia': los Cabildos muestran diferencias ante un nuevo impuesto al combustible en Canarias

El 'céntimo forestal'. Dos palabras que han surgido en las últimas horas en la actualidad canaria y que, seguro, tendrán recorrido próximamente. La propuesta de esta medida por parte del Gobierno de Canarias ha generado diferencias entre los Cabildos -ya que la medida tendría que decidirse a nivel insular-; esto es, una iniciativa que recoge la aplicación de un nuevo impuesto al combustible -dos céntimos por cada litro repostado- para dedicar a políticas medioambientales. Los hay que ya han mostrado su clara negativa, como Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera. También los hay a favor, como Tenerife y Gran Canaria. La Palma todavía no se ha pronunciado. Y El Hierro lo ha hecho esta mañana, en Herrera en COPE Canarias, en palabras de su presidente, Alpidio Armas.

“No podemos pagar dos céntimos más en la isla que tiene el combustible más caro. Hay que ver, a fondo todas las condiciones. Leer la letra pequeña”, comentaba Alpidio Armas. No todos piensan como el Cabildo de El Hierro. El 'céntimo forestal' es una petición histórica de la asociación PROFOR. El presidente de la asociación en Canarias, Carlos Velázquez, comentaba en COPE que la medida del céntimo forestal está totalmente justificada. Y que no es necesario comenzar con 2 céntimos. Se puede hacer solo con 1 céntimo por litro: “Se puede empezar poco a poco e ir probando y, sobre todo, garantizar que esta tasa es un impuesto finalista; es decir, que se dedica a políticas medioambientales. Sería una pena que este principio de la solución a los problemas de desertificación, falta de espacios naturales y agua se vaya por el sumidero de la burocracia”.