El presidente canario exige a Sánchez una Conferencia de Presidentes urgente para actuar contra la crisis: "Hay que hacer frente a la escalada de precios en la electricidad y la compra"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado en el programa ‘Herrera en COPE Canarias’ que, junto con la comunidad vasca, solicitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes. El objetivo es adoptar medidas urgentes para hacer frente a la subida del precio de la electricidad y de la cesta de la compra, consecuencias de la inestabilidad global. Clavijo ha subrayado la necesidad de una acción coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas para amortiguar el impacto económico en las familias.

El 'Decreto Canarias' como escudo social

Durante la entrevista, Clavijo ha defendido que el ‘Decreto Canarias’ "gana vigencia" como un instrumento fundamental para crear un "paraguas protector" social y económico en las islas. Este plan incluye medidas como la bajada de la fiscalidad en las Islas Verdes, la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para autónomos y pequeñas empresas para "permitir subir los salarios a los trabajadores" y blindar partidas presupuestarias para vivienda, pobreza y pensiones no contributivas.

A pesar de la oposición del PSOE, Vox y Nueva Canarias, que han criticado la iniciativa, el presidente canario se ha mostrado dispuesto a negociar. "Me cuesta creer que gente que ha sido votada por los canarios para defender a los canarios, puedan estar en contra de que se le suba el sueldo a los canarios", ha lamentado Clavijo, quien ha añadido con ironía: "Como canario, quiero que el rey mago visite también a los niños y a las niñas canarias, no solo vayan a 2 comunidades autónomas".

Avances en la crisis migratoria

En materia de migración, Fernando Clavijo ha reconocido que ha mejorado la colaboración con el Gobierno estatal para el traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. Según el presidente, este avance se ha producido tras tres autos del Tribunal Supremo y la aplicación del artículo 35, lo que ha permitido reducir la presión sobre los servicios de acogida del archipiélago y garantizar una atención digna a los niños y adolescentes.

Hemos querido hacer las cosas siempre protegiendo al menor" Fernando Clavijo presidente del Gobierno de Canarias

El presidente ha explicado que, aunque el proceso no ha sido tan rápido como le gustaría, los traslados se están realizando progresivamente. Clavijo ha admitido que algunas comunidades autónomas pusieron trabas inicialmente, pero su colaboración aumentó tras advertirles de la posibilidad de acudir a la fiscalía. "Hemos querido hacer las cosas siempre protegiendo al menor", ha recalcado el presidente, subrayando que el bienestar de los niños es la máxima prioridad.

Fuerteventura y las tierras raras

Preguntado por la exploración de tierras raras en Fuerteventura, Clavijo ha mostrado su oposición frontal mientras la ley de minas no cambie y la decisión dependa del Estado. "En lo que no vamos a estar nunca de acuerdo es en que sean otros los que decidan por fuera de lo que le conviene o no a Canarias", ha afirmado, calificando la situación como "el aspecto más colonial que existe" y defendiendo que la riqueza que se genere en las islas debe quedarse para los canarios.

Finalmente, sobre el reciente Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, Clavijo se ha mostrado satisfecho al percibir que "las fuerzas políticas mayoritariamente están en disposición de sentarse a hablar". Considera que se ha logrado poner sobre la mesa los cuatro aspectos vitales para el futuro de Canarias: la financiación autonómica, la condonación de la deuda, el marco económico de la UE y el propio Decreto Canarias.