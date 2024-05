9 de cada 10 extranjeros visitaría Canarias si se implanta una tasa turística

La mirada que los turistas extranjeros han tenido de las reivindicaciones de las últimas semanas en contra del modelo turístico masificado preocupa, y mucho, a las administraciones. Tras las multitudinarias protestas, se está hablando de una posible ecotasa, tasas en municipios concretos como quiere Mogán, en Gran Canaria, e incluso posibles tasas para entrar a espacios protegidos. El sector también está bastante preocupado por la opinión y la imagen que estamos dando en el exterior.

Marjut Blind, una guía turística natural de Finlandia y que vive en el archipiélago canario desde hace 20 años, lanzó una encuesta de Google en sus redes sociales para preguntarles si sus clientes volverían a Canarias pagando una tasa. Más de 100 personas respondieron su cuestionario, la mayoría de ellos finlandeses, su cliente más habitual.

En COPE Canarias cuenta que ha obtenido unos resultados que le resultan sorprendentes porque casi 9 de cada 10 personas visitarían las islas si se implantara una tasa turística. Y vamos más allá, el 20 % de las personas seguirían viniendo a las islas si se hubiera establecido un tributo de hasta 5 euros por persona y noche. Marjut asegura que esto demuestra que los turistas extranjeros están acostumbrados a viajar y a tener que pagar cuando van a un destino.

"La gente que viaja, ya ha ido a Mallorca, Ámsterdam, a Grecia, a Laponia o incluso Barcelona, donde sí que han tenido que pagar con antelación, por eso una tasa no va a suponer un problema para el que quiera venir a las islas. También quiero contarte que otra cosa de las que me llamó la atención de dicha encuesta es que nadie me dijo que no vendría a Canarias si tiene que pagar una tasa, sino todo lo contrario que estarían dispuestos en abonar hasta 5 euros", añade.

En Laponia: "Preocupa el aumento del turismo de las auroras boreales"

Marjut entiende la polémica que se ha generado tras las manifestaciones del 20 A y es consciente de que cuando se lo explicó a sus clientes lo entendieron. En Laponia dice que tienen otro tipo de problemas con el turismo: "están proliferando el turismo para ver las auroras boreales y eso ocurre al aire libre, no hay baños o hay casetas que nadie cuida y esto es algo que nos preocupa, pero tenemos problemas muy diferentes".

A pesar de esto, no tienen el mismo problema que aquí en archipiélago, porque se trata de un país que tiene una extensión bastante más grande que nuestro territorio y que hay muchísimos menos visitantes. Marjut expone que los finlandeses no van a pagar por visitar su propio país, pero que algo positivo que tienen en los países nórdicos son los 'derechos de cualquiera'. "Esto quiere decir que yo me puedo ir a pasear a cualquier lugar que no sea privado, puedo hacer senderismo, puedo recoger bayas y setas… el problema es que en Laponia hay zonas que están empezando a venir el turismo y nadie lo cuida".

Concluye insistiendo en que están concienciados en proteger el espacio y en que se conserve el medioambiente, por lo que "imponer una tasa turística en su país para los que nos visitan tampoco lo veo tan descabellado".