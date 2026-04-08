Una borrasca pone en aviso a toda Canarias: rachas de 70 km/h y olas de 4 metros

Canarias se prepara para un cambio de tiempo. Una borrasca, actualmente situada al oeste de la península Ibérica, se desplazará hacia el sur y se posicionará al nordeste del archipiélago, sobre todo de Lanzarote y La Graciosa, entre el jueves y el viernes. Así lo ha explicado David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, en el programa 'Herrera en COPE Gran Canaria', donde ha detallado que, aunque se irá debilitando, sus efectos se notarán en las islas.

Viento y oleaje, los principales efectos

Los principales efectos de esta borrasca serán "el viento y el mal estado del mar", según ha confirmado Suárez. De cara al jueves, se espera un incremento de la intensidad del viento, lo que ha llevado a la Aemet a activar avisos de nivel amarillo en todo el archipiélago por rachas que superarán los 70 kilómetros por hora. El delegado de la Aemet ha señalado que el impacto será marginal, "no nos impactará de lleno, simplemente será marginal".

El estado del mar también empeorará notablemente. Se han activado avisos por fenómenos costeros que afectarán principalmente a las costas orientadas al norte y al oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En estas zonas se espera mar combinada que superará los 4 metros de altura.

EFE EFE/Ramón de la Rocha

Lluvias débiles y un respiro en las temperaturas

La borrasca también traerá un aumento de la probabilidad de precipitaciones, aunque, según ha matizado Suárez, "serán débiles a localmente moderadas". Las lluvias afectarán principalmente a las vertientes norte de las islas de mayor relieve, como Tenerife y Gran Canaria, y también a Lanzarote y Fuerteventura. El experto ha aclarado que "no esperamos grandes acumulados".

En cuanto a las temperaturas, se producirá un descenso generalizado que dará lugar a jornadas más frescas a partir de este miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla incluso la posibilidad de heladas débiles en las cumbres de Tenerife y La Palma. Para el miércoles, la previsión oficial ya apuntaba a este ligero descenso de las temperaturas, con mayor incidencia en el interior y zonas altas.

La cuenca Atlántica tiene una circulación muy activa todavía" David Suárez Delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología

Un fin de semana de transición hacia la estabilidad

De cara al fin de semana, la situación tenderá a mejorar. El viernes la borrasca ya estará "muy debilitada" y para el sábado "quedaríamos ya totalmente bajo la influencia del anticiclón", ha indicado Suárez. Todavía el sábado podría registrarse un viento de componente norte que deje precipitaciones débiles en las vertientes norte, pero a partir del domingo se irá retomando el viento alisio más característico de las islas.

La previsión apunta a que la próxima semana comenzará con mayor estabilidad e incluso un incremento de las temperaturas. No obstante, David Suárez ha lanzado una advertencia sobre la situación general, recordando que "la cuenca Atlántica tiene una circulación muy activa todavía" y que, aunque las borrascas más profundas viajan hacia el norte, "en primavera todavía tenemos aquí mucha actividad, así que hay que estar vigilante".