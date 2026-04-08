San Mamés ficha estrellas Michelin para su Catedral Gastronómica

La Catedral Gastronómica en la que se ha convertido San Mames Vip Area los días de partido suma tres nuevos chefs con Estrella Michelin. Se trata de Alatz Bilbao (restaurante Bakea), Julen Bergantiños (Islares) y Fernando González (La Revelía). Su alta cocina se podrá degustar desde el partido contra el Villarreal CF del 12 de abril y hasta final de temporada, sumándose al menú “todo incluido” que disfrutan los usuarios de este espacio.

Un equipo de lujo con 12 estrellas

Con estas tres recientes incorporaciones, ya son 12 las Estrellas Michelin de restaurantes bizkainos que componen la oferta gastronómica de SMVA. La lista incluye a grandes nombres como Azurmendi (con 3 estrellas), Nerua Guggenheim Bilbao, Garena, Andra Mari, Eneko, Boroa y Zarate, además de los recién llegados Bakea, Islares y La Revelía.

Esta alineación de lujo se completa con la participación de la Escuela Superior de Hostelería Bilbao, que también forma a los futuros profesionales del sector, y diversas bodegas de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina.

Fútbol y gastronomía, un maridaje único

Este proyecto especial del Athletic Club busca aportar su granito de arena al reconocimiento de la gastronomía bizkaina a través de un mundo tan diferente como el del fútbol. De esta manera, San Mamés se posiciona como un estadio con una cocina propia que compite, al igual que el equipo, al más alto nivel internacional.