El maquinista del tren Iryo informó del primer fallecido veinte minutos después del accidente de Adamuz

De la cronología de los hechos documentada por la Guardia Civil en un informe remitido a la jueza de Montoro, al que ha tenido acceso COPE Córdoba, se extrae información que arroja luz sobre cómo sucedieron los acontecimientos durante la tarde del 18 de enero una vez producido el descarrilamiento del tren Iryo.

Algunos de los puntos clave de los más de 40 minutos que tardó en esclarecerse lo que ocurría- que había dos trenes implicados en los que había heridos- están directamente ligados al cruce de información que se produjo con la llamada de alerta de varias de las víctimas al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía; y de un técnico ferroviario, amigo de una de las víctimas, que contactó con Emergencias 112 de Madrid. Ambos servicios concluyeron, inicialmente, que se trataba de una confusión hasta que cotejaron el cruce de informaciones.

Paralelamente, tanto el maquinista del tren Iryo como la interventora del tren Alvia se pusieron en contacto con Atocha. No obstante, el sistema SÉNECA de ADIF da aviso a emergencias, en un primer instante, únicamente por el accidente del tren Iryo.

A las 20:06 horas del domingo 18 de enero, el maquinista del tren Iryo alerta a Atocha del primer pasajero fallecido en uno de sus vagones y solicita aviso urgente a Guardia Civil y servicios de emergencia. De igual manera, comunica que ha sufrido un golpe en el pecho como consecuencia de un fuerte bote del tren, que se ha producido "al salir del túnel de Adamuz, a la altura de las agujas" y que justo en ese momento había descarrilado.

En esa comunicación, además, ya detalla el maquinista a Atocha que el descarrilamiento ha sido "justo después" del cruce con el otro tren -el tren Alvia- y que él había llegado a pensar que habían colisionado. Atocha informa al maquinista de que el tren Alvia también había descarrilado.

la guardia civil alerta de la gravedad en el tren alvia casi una hora después

No fue hasta las 20:36 horas cuando la Guardia Civil- tras ser alertado uno de sus agentes por una víctima del tren Alvia que había caminado hasta el tren Iryo- cuando se da el aviso de la gravedad de la situación en el tren con destino Huelva y se especifica que lo más grave está allí, a unos 700 metros del Iryo. Se pide un refuerzo sanitario y la priorización de recursos para el Alvia, considerado el foco principal de gravedad.

No es hasta entonces, por el aviso de la Guardia Civil, cuando se esclarece la situación de lo ocurrido, según dicho informe de la benemérita remitido a la jueza y al que ha tenido acceso COPE Córdoba. Todo ello, a pesar de que tanto el maquinista de un tren como la interventora de otro habían dado aviso de la dimensión de la emergencia desde practicamente el momento en el que se produce el choque.