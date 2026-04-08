Noelia, pescadera: "En el supermercado te clavan un dineral solamente por estar elaborado, en las pescaderías de barrio tenemos mejores precios"

Detrás de la popular cuenta de TikTok @noelapeskaera está Noelia, una carismática pescadera de oficio del Mercado de Salamanca, en Málaga. Conocida como "Noe la Peskaera", se ha hecho viral por mostrar su día a día en el puesto, compartiendo recetas y trucos para limpiar pescado con su característico "arte malagueño". Su espontaneidad y profundo conocimiento del producto marino la han convertido en un fenómeno en redes, llevándola incluso a participar en el programa de televisión Next Level Chef de Telecinco.

El reto: enseñar a comprar pescado

"Harta" de ver contenido sobre moda, Noelia ha decidido usar su plataforma para una nueva misión: enseñar a sus seguidores a comprar pescado. Así ha nacido la serie "Enseñándote a comprar pescado", con un primer vídeo donde se dirige a la gente "que no se atreve o no sabe y nunca ha ido a una pescadería". El objetivo es demostrar que es una tarea "superfácil" y desmitificar el proceso de compra en el comercio tradicional.

Seguro que nadie te lo ha enseñado"

Eduardo Parra Pescados expuestos en una pescadería de un mercado

Lección 1: cómo pedir el salmón

Para su clase inaugural ha elegido el salmón, un pescado que recomienda por su facilidad de consumo. "Es como un filete de pollo, no trae espina", asegura. La 'influencer' explica que en la pescadería se puede pedir al gusto, como en "filetito" o en "lomito", un corte popular para la airfryer, y que el personal lo prepara exactamente igual que en las bandejas del supermercado.

La defensa del comercio de barrio

Más allá del consejo práctico, Noelia lanza una contundente defensa de los pequeños comercios. "Sé que todo el mundo no tiene la costumbre, pero creo que deberíamos fomentarlo", afirma en el vídeo. El argumento principal de la pescadera es claro: "en el supermercado te clavan un dineral solamente por estar elaborado, y en las pescaderías de barrio, carnicerías o fruterías tenemos muchísimos mejores precios y muchísima mejor calidad".

Brochetas de Salmón Noruego fresco a la parrilla con aliño cítrico

Tenemos muchísimos mejores precios, muchísima mejor calidad"

Esta nueva serie didáctica se suma a otros consejos virales que Noe la Peskaera ha compartido con su comunidad. Es conocida por ofrecer trucos muy prácticos para sacar el máximo partido a los productos del mar, como su método para congelar almejas y que aguanten hasta Navidades o sus claves sobre cuándo es el mejor momento para tomar sardinas en San Juan.