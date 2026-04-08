Claudio Giráldez: "No me preocupa nada de lo que pase en esta competición"

Ferrán Jutglá y Claudio Giráldez, en la previa del choque ante el Friburgo, en el Europa Park Stadion

El Celta está a las puertas de otra cita con su particular historia. Mañana, en Alemania, abre los cuartos de final de la Europa League. Lo hace en calidad de visitante, midiéndose con el Friburgo, tras haber eliminado en la ronda anterior al Olympique de Lyon y haber ganado el factor campo hasta una hipotética final.

Mañana, en el Europa Park Stadion, el Celta se enfrentará con el Friburgo para abrir la ronda en la que se can cita los ocho mejores equipos del torneo. Será a las 21 horas, y el conjunto de Claudio Giráldez llega en un excelso momento de forma, tras remontar para ganar en Mestalla el pasado domingo, y con la moral por las nubes tras las ampliaciones de los contratos de su técnico y de Pablo Durán.

00:00 Volumen Cerrar Santi Peón Entrenamiento del Celta en el Europa Park Stadion

El Celta viajó esta mañana con varias novedades en la expedición. Iago Aspas y Matías Vecino están de vuelta tras superar sus dolencias, aunque no podrán participar durante los noventa minutos. Sin embargo, a nivel de vestuario, son piezas clave en partidos como el de mañana.

Starfelt no ha podido volar con el resto del grupo, aquejado de una lumbalgia. Se suma a las ausencias ya conocidas de Miguel Román, Ristic y Hugo Álvarez. El ourensano se lesionó el pasado domingo en Mestalla en una jugada fortuita con Unai Núñez, que el 'Tiempo de revisión del CTA ha valorado entre semana.

Las explicaciones no han acabado de convencer a Giráldez que, sin embargo, ha reconocido que "agradezco las explicaciones del CTA, pero eso tampoco significa que sea palabra de Dios", zanjó el técnico gallego.

GRAN AMBIENTE

Como sucede en otros estadios alemanes, varias secciones del Europa Park están destinadas a que los aficionados sigan de pie los partidos del Friburgo. Así será mañana también, incluso para los 700 seguidores celestes que se ubicarán en el sector visitante. Otros 200 estarán repartidos por el resto de gradas.

Santi Peón Uno de los fondos del Europa Park, donde el partido se vive de pie

Mañana, más de 30.000 espectadores se darán cita en el estadio del Friburgo para presenciar un partido que se prevé tan igualado como emocionante.