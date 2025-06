Así se conocieron Ana Belén y el cantautor canario Pedro Guerra: "En Lanzarote, un magnífico sitio"

Cita importante en el calendario: la próxima semana, el día 26 de junio, actuará en la isla de La Palma con motivo de la Bajada de la Virgen de las Nieves, nada más y nada menos que Ana Belén. Cantante, actriz... La artista madrileña llega a Canarias para deleitar al público con sus nuevas y míticas canciones. Lo hace dentro de su gira llamada Más D Ana, que ya ha agotado todas las entradas en varios recintos. En Herrera en Cope Canarias hemos tenido la oportunidad de hablar con ella.

La cantante y actriz reconoce que nunca pensó que su triunfo iba a perdurar a lo largo del tiempo, de hecho, se siente afortunada de seguir trabajando en lo que le apasiona. "Parece que sigo conectado con la gente porque si no, no seguiríamos aquí". Aprovecha el momento para echar la vista atrás y cuenta que desde su niñez, ya tenía claro que quería ser artista: "Yo jamás pensé que yo llegaría a ser mayor: saliendo a un escenario, cantando... haciendo cosas que no me podía imaginar".

sus visitas a canarias

Una de ellas, por supuesto, está la de cantar en la Bajada de la Virgen. Ya lo hizo una vez, allá por la década de los ochenta. "Hemos estado tantas veces en Canarias, en cada una de sus Islas. Hemos estado en todas, hasta en otra Bajada de la Virgen en El Hierro", recuerda. De sus viajes a Canarias, Ana Belén recuerda con especial cariño su faceta como actriz, pues aquí hizo teatro. También rodó su primera y única película: "En Lanzarote, magnífico sitio".

Hola, Ana. Somos músicos, Taller Canario. Y ahí estaba Pedro Guerra" Ana Belén Cantante y actriz

Ana Belén y el cantautor canario Pedro Guerra se conocen desde hace más de treinta años. Todo comenzó en la década de los noventa, cuando ella se encontraba en el Aeropuerto de Lanzarote y se acercaron unos chicos: "Hola, Ana. Somos músicos, Taller Canario. Bueno, y ahí estaba Pedro Guerra". Los jóvenes quedaron en que cuando viajaran a Madrid le escribirían, entonces cuando Guerra llegó a la capital, el primer contacto que hizo fue al equipo de la cantante.

vengo con los ojos nuevos

La artista estrena ahora nuevo disco: Vengo con los ojos nuevos. Un álbum que recoge once nuevos temas, de los que cinco ya asegura que interpretará en La Palma. Entre la lista de canciones, dos son escritas por su pareja, Víctor Manuel, la que le da el nombre al disco y la de Mala para los huesos. Se detiene en esta última: "Es una canción hecha con mucho sentido del humor, que habla de un personaje un poquito nostálgico, donde todo lo anterior era mejor". De ahí la referencia, en la que cuando uno se hace mayor le afectan las humedades en los huesos, aunque se refiere en realidad es a la nostalgia de la juventud.

Del resto de canciones, habrá alguna que otra sorpresa. Por ejemplo una bachata o una rumbita. Para tener en formato físico el disco, habrá que esperar al próximo 11 de julio. Por suerte, para disfrutar en directo de la cantante no se tardará tanto: el 26 de junio, en La Palma.