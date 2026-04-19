Alerta en Canarias por la carabela portuguesa: un experto explica cómo actuar ante su picadura

La proliferación de carabelas portuguesas en las costas de las Islas Canarias ha puesto en alerta a los bañistas. Su presencia ha obligado a activar protocolos de seguridad en playas como Las Teresitas en Tenerife, o Las Canteras y Alcaravaneras en Gran Canaria, donde ya se han izado las banderas que advierten de su llegada. El biólogo y exdecano del Colegio de Biólogos de Canarias, Matías Fonte Padilla, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE Canarias' las claves para entender a este animal y saber cómo actuar.

Instituto Español de Oceanografía Carabela portuguesa

¿Qué es realmente la carabela portuguesa?

A pesar de su apariencia, la carabela portuguesa no es un único ser vivo. "Realmente no es un único ser vivo, es una colonia", aclara Fonte Padilla. Se trata de un hidrozoo, similar a las medusas, compuesto por un conjunto de pequeños organismos donde cada uno tiene una función específica: la vela que le permite flotar (neumatóforo), los que se encargan de la digestión, los que capturan presas y los que pican. "Es una especie atlántica", señala el biólogo, por lo que su presencia es habitual en Canarias, islas a las que llegan arrastradas por el viento y las corrientes.

Es una especie atlántica; su presencia es normal" Matías Fonte Padilla Exdecano del Colegio de Biólogos de Canarias

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Su aspecto es el de una vejiga de color azulado con una cresta que funciona como vela, pero el verdadero peligro reside en sus tentáculos. "Extendidos podrían llegar a 50 metros", advierte el experto, aunque lo habitual es que alcancen hasta 10 metros. Como no tienen capacidad para desplazarse por sí mismas, el viento las arrastra, dejando sus filamentos urticantes por detrás.

Por ello, la principal recomendación si se avista una es "colocarse de la zona hacia donde están viniendo, nunca por detrás", para evitar la zona de mayor riesgo.

Una picadura muy dolorosa pero raramente mortal

La picadura de la carabela portuguesa es extremadamente dolorosa. El veneno de sus filamentos tiene "efectos neurotóxicos, citotóxicos y cardiotóxicos" para inmovilizar a sus presas al instante. A pesar de la potencia de su toxina, Fonte Padilla asegura que "los casos de muerte son muy infrecuentes, prácticamente cero en el mundo", aunque la picadura "pica mucho, deja marcas, deja cicatrices y produce una quemazón intensa", un dolor que el biólogo conoce de primera mano: "El dolor es intensísimo, lo puedo decir por experiencia propia".

Cruz Roja Un socorrista muestra un ejemplar de carabela portuguesa en el norte de España.

Cómo actuar paso a paso si te pica una

Si se produce una picadura, lo primero es alejarse del animal. Acto seguido, es fundamental "no frotarse la piel, sino tratar de con el mismo agua salada quitarlo lo más posible", explica Matías Fonte. Es crucial "no echar agua dulce", ya que la diferencia de salinidad puede provocar que los filamentos liberen aún más veneno. El biólogo desmiente mitos populares: "No aplicar ni vinagre ni amoniaco ni orina". El remedio más efectivo es aplicar calor, ya que "el tóxico que tienen las carabelas portuguesas se rompe con la temperatura", por lo que sumergir la zona en agua tibia ayuda a desactivarlo.

Si te pica: no te apliques vinagre, ni amoniaco, ni orina". Matías Fonte Padilla Exdecano del Colegio de Biólogos de Canarias

Tras una picadura importante, hay que vigilar la aparición de síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, aunque las complicaciones graves son poco probables a no ser que se sufran múltiples picaduras. Finalmente, el experto lanza una advertencia clara sobre la tentación de tocar las carabelas que llegan a la orilla, especialmente por parte de los niños: "Es una temeridad total y absoluta", afirma. Al explotar la vejiga, fragmentos de los tentáculos pueden salir disparados y alcanzar zonas sensibles como los ojos. Lo correcto es "comunicarlo al servicio de socorrista o avisar a la policía local para que los retiren".