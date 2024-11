Los carabineros de La Santa, el capricho del presidente de China

El presidente de la República de China, Xi Jinping, ha visitado Gran Canaria de manera exprés. Su visita, además de una gran expectación ha generado fuertes retenciones en la capital grancanaria, en la principal vía que conecta el norte y sur, debido al dispositivo de seguridad. El presidente chino pidió que la GC-1 estuviese despejado en ambas direcciones a su llegada a la isla, y sus deseos “son órdenes”.

En la isla ha estado 18 horas en total, pero le ha dado tiempo a visitar La Casa de Colón, en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, de descansar y también le ha dado tiempo de degustar un producto de lujo, que tan solo está al alcance de pocos: El carabinero de La Santa.

La presencia de Xi Jinping también se dejó notar en el complejo hotelero Santa Catalina, a Royal Hideway Hotel, que estaba cerrado al completo para esta delegación y en donde dio una cena para invitados que pudieron probar lo mejor de la gastronomía canaria. Para dicha cena, les enviaron 450 piezas de este crustáceo de Lanzarote, tan preciado.

En COPE Lanzarote hemos hablado con Cristóbal Oliveros, de la cofradía de Pescadores de San Ginés, además de miembro la familia que se encarga todos los días de sacar esos frutos del mar a la mesa.

Cristóbal relata a nuestros compañeros que una empresa de Las Palmas de Gran Canaria se pone en contacto con ellos para solicitarles unos carabineros para hacer unas pruebas de laboratorio, con el objetivo de saber si el producto es bueno, es perjudicial o no.

“Como la prueba salió muy bien, seguidamente nos encargaron una cantidad determinada para que para 300 personas era la cena de anoche, y se le mandó. Pero siempre a través de una empresa de Las Palmas de Gran Canaria, nosotros nunca tuvimos contacto”, añade.

Cuenta que en total les pidieron 55 kilos, la pesca de tres días. “El producto llegó con normalidad, porque nosotros los mantenemos en hielo. Llegó en perfecto estado”.

Imagen: Adriel Perdomo) Carabinero de La Santa, Lanzarote

NIEGA QUE SE HAYAN QUEDADO DESABASTECIDOS EN LA ISLA

Este producto del lujo, no solo es un reclamo para este mandatario tan poderoso, sino para muchos de ciudadanos del archipiélago. A pesar de este cuantioso encargo, desde la familia Oliveros destacan que este encargo no ha supuesto ningún problema para los pescadores, porque el mercado no ha quedado desabastecido.

“El mercado insular no ha quedado desabastecido. No puedes cumplir con todos el mismo día, pero si hoy te pide uno, mañana le sirves a otro… así vamos sirviendo a todo el mundo. De momento estamos sirviendo a todos los de Lanzarote, no tenemos problema en eso. Nosotros nunca dejamos atrás al mercado de nuestra isla”, expone.

Cristóbal cuenta que ellos venden para Gran Canaria, Tenerife y que es posible que tengan que esperar un poco más que los de Lanzarote, porque “siempre van a mantener el producto para el mercado conejero entero”.

Destacaba que es todo un orgullo que una de las persona más importantes del mundo pidan sus carabineros. “Ellos ya nos conocían, por eso nos pidieron estos productos. De hecho, según la empresa de Las Palmas de Gran Canaria, ellos tenían vídeos nuestros de cómo cogíamos los carabineros, pero nosotros es verdad que sacamos unos vídeos donde los carabineros llegan al barco vivos. Llegan vivos, no como en la Península o en otros lados que se cogen con arrastre y llegan con piedras, con pescado de todo tipo, tierra, barro… Entonces llegan de otra manera, no llegan tan frescos como los nuestros ni tan vivos”.

Todavía no les ha llegado la opinión del presidente Xin Jinping, ni de sus invitados sobre el carabinero de La Santa. “Ellos hicieron unas pruebas de laboratorio unas semanas antes y los probaron. Las pruebas salieron de manera excelente y nos dijeron que el sabor era increíble, que no habíancomido nada igual”.