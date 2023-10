Una mujer pierde su derecho al Ingreso Mínimo Vital por la Cita Previa de la Seguridad Social

La historia de Davinia Medina, es una crónica de desesperación, impotencia, y miedo, mucho miedo, porque no ve futuro ni para ella ni para sus tres hijos; entre ellos dos menores de edad. Madre de familia monoparental, se le aprobó de oficio el Ingreso Mínimo Vital de unos 1.180 euros, pero cuando faltaban un par de semanas para cursar la prórroga, llegaron los problemas, decidió acudir a la Seguridad Social para volver a presentar la documentación y a partir de aquí, vivió un infierno.

Su prestación se agotaba el 16 de noviembre, y desde finales de septiembre fue imposible lograr una cita "porque en Telde no atienden de forma personal", solo a través de Cita previa, ni siquiera el personal de seguridad a sabiendas de su situación la dejo pasar: “hablé con la chica de seguridad, le comenté mi caso, que estaba a punto de dejar de tener ingresos, que tenía tres hijos a mi cargo, que se me acababa el plazo y ni así me dejo pasar, me comentó que lo sentía mucho, pero solo me podían atender con cita previa.”

"Es imposible lograr una cita previa"

Davinia estaba desesperada porque ve como pasan los días y a pesar de que cumple con todas las condiciones para la prórroga del Ingreso Mínimo Vital, “no puede tramitarlo, es imposible lograr una cita previa” porque el sistema que ha implantado el Instituto de la Seguridad Social a través del teléfono o internet es inviable “a pesar de estar hasta tres horas llamando e intentarlo por vía telemática en incontables ocasiones, he pasado tres horas al teléfono desde las 12 de la noche hasta las tres de la madrugada y es imposible que me cojan el teléfono y por internet, doy todos los pasos, pero en un momento determinado, cuando introduzco mis datos, el sistema me echa.”

Finalmente, después de mucho insistir, logró un número de forma presencial en la sede de Las Palmas “para que me dejaran pasar, le tuve que enseñar al personal de seguridad todas las llamadas perdidas que había hecho, la documentación y le comenté que era vital porque tenía familia a mi cargo,” logró tramitar la ayuda dos días después y preocupada por haberse pasado el plazo, “el funcionario me comentó que no había problema alguno”

"Incluso me pidieron que devolviera dinero"

La sorpresa dio paso a la indignación cuando en abril se percató de que cobró la mitad de la prestación; unos 580 euros “este dinero solo me da para pagar el alquiler, pero no para comer, imagina con tres hijos a mi cargo.” Decidió acudir una vez más a la Seguridad Social de Telde donde la atendieron de forma personal y le comentan que al haberse pasado el plazo, no solo se le reduce a la mitad la prestación, sino que tiene que devolver lo cobrado de más desde enero a marzo, es decir más de 2.000 euros.

Davinia ya no tiene ingresos, a pesar de ser adjudicaría por derecho del Ingreso Mínimo Vital, se ve como una víctima de un sistema que no funciona: “llevo desde abril atendida por los Servicios Sociales de Telde, pero sin ingresos algunos". Davinia le da gracias a la familia porque ellos han sido sus verdaderos mantenedores durante todo este tiempo.

El indignante caso de una mujer que, por la disfunción de un servicio público que debe ser ágil y competente, ha dejado a Davinia en la calle, sin ingresos y abandonada a su suerte.