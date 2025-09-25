Armando Zerolo, jurista, sobre las polémicas declaraciones de Trump con el paracetamol y las embarazadas: "Mira, con tanta contradicción, ya no sé si tomarme un chupito de lejía, a ver si me aclara"

El paracetamol ha saltado del ámbito farmacéutico al centro de la polémica por unas controvertidas declaraciones de Donald Trump.

En la sección 'Traficantes de Palabras' del programa 'Herrera en COPE', el jurista Armando Zerolo ha analizado junto a Jorge Bustos la última controversia del expresidente estadounidense.

El jurista Zerolo ha iniciado su intervención con una irónica reflexión personal: "Esta mañana tengo un problema, me duele la cabeza y no sé si tomarme un paracetamol, porque Trump dice que provoca autismo", ha comentado, evidenciando el dilema que le genera el propio Trump, quien, según él, le "da dolor de cabeza".

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Para él, esta situación "sería de risa si no significase que esta es la enésima ocasión en la que Trump pisotea una institución para ponerse a sí mismo como protagonista".

Zerolo ha criticado duramente el 'modus operandi' del magnate, quien parece utilizar cualquier plataforma para acaparar la atención. Según el colaborador de COPE, este episodio es un ejemplo más de cómo Trump busca constantemente el foco mediático, incluso a costa de la credibilidad de organismos y consensos establecidos.

Del aislacionismo a 'médico del mundo'

Armando Zerolo ha recordado que Trump llegó al poder prometiendo la doctrina Monroe y acusando a los republicanos de intervencionismo bélico. Sin embargo, en la práctica, su política se ha transformado radicalmente. "Ahora él se ha convertido en el médico del mundo y en el mecánico de la ONU", ha señalado Zerolo, destacando la flagrante contradicción entre sus promesas de campaña y su actual deriva intervencionista.

Zerolo ha enumerado con ironía las supuestas misiones que Trump se ha autoimpuesto, desde "salvar a los cristianos perseguidos" y "quitar a los narcotraficantes como Maduro" hasta "rescatar la economía de Milei" y "frenar a los musulmanes". Esta actitud, según el analista, demuestra un giro desde el "discurso aislacionista" hacia "la política internacional más intervencionista de la era moderna". En su opinión, Trump actúa como si tuviera "recetas para todos", desestimando el papel de organismos como la ONU, a la que considera inútil.

CONTACTO vía Europa Press Asamblea General de la ONU, fotografía recurso

La perplejidad ante las contradicciones del expresidente ha llevado a Zerolo a una última reflexión cargada de sarcasmo. "Mira, con tanta contradicción, ya no sé si tomarme un chupito de lejía, a ver si me aclara", ha concluido el jurista en 'Herrera en COPE'. Esta frase subraya el desconcierto que genera un líder cuyas acciones contradicen frontalmente sus palabras.