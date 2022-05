El Rastro de Las Palmas de Gran Canaria se mantendrá en el Parque Blanco

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantendrá el Rastro dominical en su emplazamiento habitual en el Parque Blanco de la capital grancanaria, ha informado la Concejalía de Desarrollo Local.



Esta decisión se produce tras conocer el acta de replanteo y la zona exacta a utilizar por la obra de la Metroguagua, que transformará el entorno del Parque de Santa Catalina, se indica en un comunicado.



Finalmente, tras haber sido analizado por la constructora y los técnicos del Ayuntamiento sobre el terreno, se ha comprobado que no era necesario utilizar todo el espacio para el acopio de materiales.



Por ello, tras la celebración esta mañana de una reunión de coordinación entre las áreas de Movilidad y Desarrollo Local y la constructora (Acciona Construcción y Lopesan Asfaltos y Construcciones) de la obra, se ha acordado mantener el Rastro en el Parque Blanco, cuyo desarrollo habitual los domingos no se verá finalmente afectado por los trabajos ni por el vallado del espacio, informa el Ayuntamiento.



La decisión se toma asimismo teniendo en cuenta la petición del sector de mantenerse en el entorno del Puerto, siendo éste el único espacio disponible para esta actividad en dicha zona.



De esta forma, se podrá utilizar parte de la extensión del Parque Blanco, que no será vallada ni se utilizará para acopio de materiales, para desarrollar el Rastro los domingos.



La Asociación de Mercaderes del Rastro de Las Palmas (TAMARA), así como todos aquellos titulares de puestos que se han comunicado con la Concejalía, han sido informados de los pasos que se han ido siguiendo para la reubicación de esta recova dominical y se continuará la interlocución directa con ellos desde el área de Desarrollo Local.



El viernes se señalizará el pavimento con las nuevas ubicaciones indicando los números de puestos que estarán instalados y se comunicará a los afectados.



Montarán exclusivamente en este espacio los titulares o las personas autorizadas, reduciendo el número de 430 puestos –de los cuales 87 se encuentran vacantes– a los 343 reales que tienen autorización.



En este sentido, el área de Desarrollo Local está trabajando intensamente para sacar adelante en los próximos meses una nueva convocatoria de adjudicación de puestos, tras vencer la caducidad de la actual, con el objetivo de regular y actualizar los titulares –dando prioridad a los que ya se encuentran en estos momentos– y erradicar el alto índice de intrusismo que se ha dado en el sector.



El Ayuntamiento sigue manteniendo abierta la alternativa de reubicar el Rastro en el barranco del Guiniguada ante alguna posible eventualidad o cuando se liciten las obras de Metroguagua que sí se desarrollarán en el Parque Blanco.