"Prefiero quedarme en casa": el miedo se instala en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria tras el asesinato de un vecino

Luto en Schamann por la muerte de Vicente, dueño del Zumilandia de Pedro Infinito. Vicente se encontraba hospitalizado con caracter grave desde el pasado domingo que fue apuñalado cuando cerraba y salía del bar que regentaba.

La consternación y el estupor se han apoderado del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, tras el asesinato de Vicente, el dueño del bar Zumilandia y un vecino muy querido en la zona. Nauzet Martín, presidente de la Asociación de la Zona Comercial y Empresarial Schamann-Pedro Infinito, ha expresado la indignación del barrio: "Estamos consternados, esto es lamentable". El suceso ha puesto de manifiesto una situación de inseguridad que, según Martín, llevan "advirtiendo desde hace tanto tiempo".

Una oleada de violencia sin freno

El presidente de los comerciantes ha denunciado que la situación es insostenible y que los incidentes violentos se han multiplicado en los últimos meses. "Desde el verano, esto ha venido siendo un oleaje de inseguridad, que ha llegado aquí a Schamann, y que parece que no tiene freno", ha afirmado Martín. "La delincuencia actúa con una impunidad alarmante, como demuestra el robo a punta de navaja a un vendedor de la ONCE a plena luz del día, apenas unas jornadas después del trágico fallecimiento de Vicente", insiste.

ACFI PRESS Luto en Schamann por la muerte de Vicente, dueño del Zumilandia de Pedro Infinito. Vicente se encontraba hospitalizado con carácter grave desde el pasado domingo, que fue apuñalado cuando cerraba y salía del bar que regentaba.

Nauzet Martín ha lamentado la falta de presencia policial en la zona, una ausencia que contrasta con la vigilancia que se observa en otras áreas de la ciudad, como pasa en el barrio de Triana. "Yo salgo en mi barrio, en Schamann, a pasear con mi hija, y prefiero quedarme en mi casa, porque es que no se ve policía", ha confesado. Esta percepción de abandono se ha instalado entre los vecinos, que ven cómo los robos con arma blanca, a punta de pistola y los alunizajes en comercios se han convertido en algo habitual.

Estamos consternados, esto es lamentable" Nauzet Martín Presidente de la Asociación de la Zona Comercial y Empresarial Schamann-Pedro Infinitoesa de Las Palmas de Gran Canaria

La policía LOCAL: "desbordadOS y sin recursos"

Desde la plataforma de sindicatos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Melián ha corroborado este alarmante incremento de la violencia y la delincuencia. Según el portavoz sindical, "se ha notado un cambio preocupante en la ciudad, donde incidentes que antes no eran normales ahora parecen habituales". Melián ha destacado el aumento de la presencia de armas blancas, un hecho que se constata en el día a día de los agentes.

"Hemos notado ese aumento a la hora de realizar cualquier registro, pues se incautan armas blancas con mayor facilidad", ha explicado Melián. Además, ha advertido de que los recursos policiales son insuficientes para atajar la situación. A pesar de la reciente incorporación de 45 nuevos policías, en los próximos dos años se jubilarán 70, lo que agrava el déficit de personal "ante una ciudad que no para de crecer".

Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad segura

Frente a la alarma de vecinos y policías, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha defendido que la ciudad sigue siendo segura, apoyándose en los datos del Ministerio del Interior. "Somos una ciudad más segura. Eso no significa que no haya ilícitos penales, lamentablemente", ha declarado. Unas palabras que han sido recibidas con escepticismo por los afectados, como resume Nauzet Martín: "Ilícitos penales y todos están en Schamann. Es algo que no coordina".

Francisco Melián también ha criticado la postura de los políticos, a quienes acusa de "maquillar la situación" y no tomar las medidas proporcionales a la gravedad de los hechos. La brecha entre la estadística oficial y la realidad que viven los vecinos de Pedro Infinito es cada vez más grande, y el temor a que una tragedia como la de Vicente se repita sigue presente en el ambiente del barrio.