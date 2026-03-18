Leomotor inaugura en Gijón el mayor centro de vehículos kilómetro 0, seminuevos y de segunda mano de Asturias

Leomotor Ocasión ha abierto, este miércoles, un nuevo centro especializado en vehículos kilómetro cero, seminuevos y de segunda mano, reforzando así su presencia en Asturias y su apuesta por el mercado de ocasión.

El nuevo espacio, con un stock de más de 2.000 vehículos, está ubicado en Porceyo (Gijón), junto a Toyota, y arranca su actividad con una campaña de inauguración que incluye hasta 8.000 euros de descuento en más de 65 coches. Además, quienes compren vehículo durante esta semana podrán disfrutar de un año de seguro y el primer mantenimiento de regalo.

Leomotor Nuevas instalaciones de Leomotor Ocasión, en Gijón

La apertura de este centro se enmarca en la estrategia de crecimiento de Grupo Leomotor, que continúa ampliando su oferta comercial para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. En este sentido, el área de vehículos de segunda mano se ha convertido en una de las líneas con mayor proyección, especialmente entre clientes que buscan disponibilidad inmediata, precio competitivo y la garantía de un concesionario oficial.

Uno de cada cuatro coches que se venden en Asturias

Leomotor llega a esta inauguración con una posición de liderazgo consolidada: el grupo es actualmente el mayor grupo automovilístico de Asturias, con más de cien años de trayectoria en el sector y comercializa uno de cada cuatro coches que se venden en el Principado.

Con esta nueva instalación en Gijón, la compañía suma un nuevo punto estratégico que se suma a los 10 centros que ya tiene repartidos por Asturias como concesionario oficial de Renault, Dacia, Toyota y Lexus, para acercar su oferta a más clientes y seguir fortaleciendo su presencia en uno de los principales núcleos urbanos de Asturias.