Guillem Boscana, presidente del Fibwi Mallorca: "Creo que con diez victorias tendremos la permanencia y ojalá sea el domingo"
Reconoce que le gustaría que continuara Pablo Cano y una parte importante de la actual plantilla
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
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"Hasta ahora, las giras europeas de Zelenski perseguían recaudar fondos. Ahora tiene algo que vender: un sistema de defensa antidrones, clave para resistir a un enemigo sobre el papel mucho más fuerte militarmente"
Pilar G. Muñiz
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