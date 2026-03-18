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Guillem Boscana, presidente del Fibwi Mallorca: "Creo que con diez victorias tendremos la permanencia y ojalá sea el domingo"

Reconoce que le gustaría que continuara Pablo Cano y una parte importante de la actual plantilla

Guillem Boscana
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

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