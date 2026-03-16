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Investigan la brutal agresión a un hombre de 70 años apuñalado en plena calle en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos, con el robo como principal hipótesis sobre la mesa

Servicios de Emergencia atienden a la víctima en Las Palmas de Gran Canaria.

POLICIA NACIONAL

Servicios de Emergencia atienden a la víctima en Las Palmas de Gran Canaria.

Redacción COPE Gran Canaria

Gran Canaria - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un hombre de unos 70 años ha sido víctima de una brutal agresión con arma blanca este domingo por la noche en Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos se produjeron sobre las 23:30 horas en la calle Don Pedro Infinito, en el conocido barrio de Schamann.

Fueron agentes de la Policía Local quienes, comisionados por el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa), encontraron a la víctima inconsciente en la vía. El hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y presentaba múltiples heridas de arma blanca, por lo que los agentes le practicaron los primeros auxilios mientras acordonaban la zona.

Ante la gravedad de las lesiones, los servicios sanitarios movilizados trasladaron de urgencia al herido a un centro hospitalario. La ambulancia tuvo que ser escoltada por patrullas policiales para agilizar su llegada al hospital.

El robo como principal hipótesis

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y las diligencias para esclarecer el móvil del suceso y determinar la autoría del ataque. Por el momento, no se ha practicado ninguna detención relacionada con estos hechos.

Según ha detallado la Policía Local en un comunicado, la investigación baraja varias líneas, aunque cobra fuerza una principal. La primera hipótesis "es la del robo aunque no se descartan otras posibilidades".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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