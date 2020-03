Los oyentes de Cope Canarias, a favor de que haya clase en julio

Decenas de oyentes de Cope Canarias han mandado mensajes de denuncia criticando las declaraciones que hacía Pedro Crespo, presidente de ANPE en Canarias sobre la posibilidad de ampliar el curso escolar hasta final de julio que planteaban las administraciones públicas como forma de solucionar el periodo lectivo que están perdiendo los estudiantes con motivo del confinamiento.

El presidente de ANPE en Canarias insistía en que no toman esta decisión por los docentes, ya que tienen que estar disponibles durante todo el mes de julio, sino “por los alumnos”. Considera que es “inconcebible” que los estudiantes acudan a las aulas en julio por las altas temperaturas que se experimentan en este mes estival.

Además, apuntaba a que la mayoría de centros de las islas no están adaptados para que los alumnos puedan estudiar con confort en los meses de verano, ya que destacaba que muchos centros en Canarias son “barracones, no tienen aires acondicionados y en el mejor de los casos cuentan con ventiladores”, decía Crespo.

Unas declaraciones que han sido muy criticadas por varios oyentes de la Cadena Cope que enviaban mensajes denunciando estas palabras.

Uno de ellos insistía en que en Canarias las temperaturas no son tan altas como en otras comunidades autónomas españolas como Extremadura, Andalucía o Madrid. Este oyente aseguraba que en Canarias las temperaturas son parecidas en junio y en julio e, incluso, que cuando llega una ola de calor en otro mes del año los alumnos continúan acudiendo a clase. “Y si en febrero hay una ola de calor…, ¿se suspenderían las clases? Que bien se vive al calorcito de un sueldo público”, apuntaba este oyente que se encuentra en desacuerdo con la iniciativa de ANPE de contradecir la posibilidad planteada por el Ministerio de Educación de ampliar el calendario educativo.

Otro de los oyentes que ha mandado un mensaje al 610 10 80 10, número de teléfono que pone a disposición de los oyentes Cope Canarias para plantear denuncias, críticas o aportar comentarios a las informaciones, insistía en que le parecen increíbles las declaraciones de Pedro Crespo. “Que los alumnos no vayan a clase por calor me parece una desfachatez, el problema es que los profesores no quieren perder mes y medio de vacaciones”. Además, apuntaba a que es padre y su hijo y los otros 20 alumnos que están en clase con él están dispuestos a acudir a clase en verano. “Mi hijo está estudiando vía telemática, haciendo incluso exámenes. Me parece increíble que el problema vaya a ser los maestros". Él denunciaba que en una situación excepcional como la que vive España actualmente todos tendrían que “poner de su parte”.

Otras personas escribían al número de teléfono disponible aludiendo a la situación de otros países. “En Miami hace muchísimo más calor que aquí y ahí los niños van al colegio hasta el 10 julio y empiezan el 20 de agosto”.

Los ciudadanos que se han puesto en contacto con la radio aludían a que el problema son claramente los docentes, “aquí están muy acomodados y no quieren hacer cambios”. Insisten incluso en que las altas temperaturas les parece una “mala excusa”, porque no quieren continuar trabajando en julio.

Trabajadores de otros sectores que no pausan su actividad en los meses de verano también se han sentido aludidos con las declaraciones que hacía Pedro Crespo. Algunos en sus mensajes decían: “¿quieren decir que por el calor no se alarga el curso?, y, ¿qué pasa con el resto de trabajadores en verano? No deberían trabajar entonces”. En la misma línea un trabajador del sector primario hacía referencia a la reivindicación de no tener que trabajar en esta época, si los empleados de la educación tampoco lo hacen por las altas temperaturas, ya que “ellos lo sufren incluso en el exterior y no en escuelas”.

Sin embargo, otros decidían aportar ideas de cómo solucionar este problema: “¿Por qué no desplazan el calendario del curso 2020/21 un par de meses y dan lo que falta de este en septiembre?”, apuntaba.

Quizá esta última sería una posible forma de solucionar el problema. Tendría que estudiarla ANPE y valorar si se trata de una de las “medidas imaginativas” que están solicitando para completar el último tramo que resta del curso académico. Sin embargo, la última decisión la tomará el Ministerio de Educación cuando se conozca la fecha del final del periodo del confinamiento.