Pedro Crespo: “Las clases no se pueden retomar en julio porque hace mucho calor”

Esta mañana Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias aseguraba en los micrófonos de Cope Canarias que no conciben la ampliación del calendario escolar a final de julio por las temperaturas propias de la época estival. Crespo apuntaba a que aún están pendientes de la fecha en la que se decrete el final del confinamiento, ya que esto “influirá en gran medida en las medidas a implantar para finalizar el curso escolar”.

Según Pedro Crespo, “no es lo mismo terminar el confinamiento y retomar el curso a mitad de mayo, que a mitad de junio”. Sin embargo, en ningún caso desde ANPE apoyan una ampliación del periodo escolar a julio. “Habrá que buscar otras soluciones imaginativas, pero es inconcebible que los alumnos estén en las aulas a final de julio”.

En el caso de que se retomara la actividad en junio, la solución que plantean los profesores es repasar los contenidos dados durante la cuarentena y avanzar lo más posible en el tiempo restante hasta que finalice el periodo escolar. Aunque aseguran que la forma de actuar no será la misma en todas las fases educativas.

Desde ANPE afirman que solo piensan en los estudiantes, ya que en el sur de las islas y, siguiendo las estadísticas de las temperaturas de otros años, es “insoportable” continuar las clases en esa época del verano. “La solución no es fácil”, decía Crespo.

El próximo martes se reunirán los responsables del calendario educativo de todas las comunidades autónomas españolas para solventar las principales cuestiones entorno a esta polémica.

Pedro Crespo ha querido aclarar que no se trata de una falta de disposición por parte de los docentes. “Nosotros tenemos que estar disponibles en el mes de julio, lo hacemos pensando en los alumnos”, ya que, aunque en las islas no se alcancen temperaturas parecidas a las de comunidades como Andalucía en verano, según el presidente de ANPE en Canarias “las aulas no están adaptadas para dar clase en este periodo del año”.

“Algunos estudiantes acuden a barracones a estudiar y, en los mejores casos cuentan con ventiladores, pero no con aires acondicionados, las condiciones pueden ser insoportables”, decía.

Ya se ha desarrollado la mayor parte del curso. 2/3 partes ya están completas, por lo que, según Crespo, esa última parte habrá que afrontarla de manera imaginativa. “En estos momentos los profesores están trabajando más que si acudieran a las aulas.” Además, apuntaba a que algunos están adaptándose a la situación de las familias con menos recursos facilitándole las tareas de los menores a través de fotos que mandan por mensajes o dándoles la información por llamadas telefónicas. “La brecha social es esencial y dificulta mucho la situación”, aseguraba.

Lo que más preocupa en estos momentos a ANPE son los alumnos de Bachillerato, ya que tienen que acceder a la Evaluación de Acceso a la Universidad con unos contenidos concretos adquiridos. “Ya hemos planteado que se reduzcan los contenidos que entran en el examen, aunque se concretará en la reunión de este martes.”.

Sin duda, lo que más demandan desde ANPE es que las condiciones en todas las comunidades españolas sean las mismas, “que haya la mayor igualdad en la forma de proceder es lo más importante y justo”.

Toda la comunidad educativa está a expensas de la reunión que ocurrirá el próximo martes y de la evolución del estado de alarma, sin embargo, desde ANPE piden que “ocurra lo que ocurra, se den unas instrucciones claras de cómo actuar”.