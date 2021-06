Los fabricantes acudirán al comercio exterior para vender sus mascarillas tras el anuncio del Gobierno

EL próximo sábado 26 de junio decae la obligatoriedad de portar la mascarillas en aquellos espacios públicos donde se garantice la distancia interpersonal, una decisión que podría causar un perjuicio a aquellas empresas, pymes y autónomos que se han reinventado dejando de un lado su actividad primigenia para dedicarse a la fabricación de mascarillas.

Por la mañana de COPE Gran Canaria, pasaba el gerente de Endovascular Médica Canaria, una empresa que antes de conocerse la decisión sobre el cubrebocas tenía pensado fabricar 10 millones de mascarillas al mes, según Francisco Copano, el anuncio del Gobierno no modificará su objetivo porque no existe una eliminación completa del uso de la mascarilla.

La decisión del Gobierno no perjudicará en nada los planes de la empresa, porque el hecho de la obligatoriedad de no llevarla puesta no implica no llevarla encima, por lo que, aunque no se use con la misma frecuencia, siempre hay que contar con ella. Además existe una incertidumbre con la expansión del virus, aclara Copano que “Israel quitó la mascarilla hace una semana, pero debido a una seria de brotes de la cepa delta, han vuelto a ponerla obligatoria en todos los espacios, tanto interiores como exteriores.”

Copano reconoce que el uso parcial de la mascarilla pueda notarse en las ventas en españa, pero no será abrupta porque existe el comercio exterior, explica que “aunque nuestro proyecto está dedicado al mercado español, existe la posibilidad de exportar y todavía hay muchos países que ni siquiera han tenido acceso a la vacunación"

El especialista médico pone como ejempolo a Africa: "sólo tiene un 1% de la población vacunada; además, ya tenemos contactos en Mexico, son países sudamericanos y países europeos, por lo que manteemos los planes de fabricar 10 millones de mascarillas al mes y crear 30 puestos de trabajo".

Actualmente todos los fabricantes de mascarillas y productos sanitarios europeos siguen un exigente control por parte de las autoridades que garantiza su uso: “necesitamos una serie de certificados para poder homologar nuestras mascarillas, algo que no se exige a otros mercados como chino; sólo 1 de cada 10 mascarilla es española, el 90% sigue siendo del país oriental, no hay un control en lo que se está comprando y esto genera que muchas de ellas sean falsificadas.”

Copano asegura que la mascarilla ha venido para quedarse, y permanecerá aún cuando acabe la pandemia ya que se ha notado quemuy eficaz para evitar la gripe y otras patologías respiratorias.