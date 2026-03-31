Gran Canaria vive un episodio histórico: las lluvias garantizan el agua para cinco años

Gran Canaria ha pasado de una situación de sequía extrema a la abundancia hídrica en cuestión de semanas. Las recientes borrascas han dejado un acumulado de 39 millones de metros cúbicos en las presas de la isla, un salto drástico desde los 2 millones almacenados previamente, que no llegaban al 10 % de la capacidad total. Así lo ha explicado Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en una entrevista en 'Herrera en COPE Gran Canaria'.

Un llenado sin precedentes

Santana ha calificado el episodio como "histórico", no tanto por el llenado de presas concretas, algo que no ocurría en algunas zonas desde 2010, sino por la dispersión de las precipitaciones. "Lo que sí podemos considerar como histórico es que ha llovido en toda la isla", ha señalado, lo que ha permitido que presas de todo el territorio, como la de Las Niñas, se llenen de forma simultánea. Algunas, como la de Llavaure, estaban "completamente vacías" y han alcanzado los 1,8 millones de metros cúbicos en menos de dos días.

Carmelo Santana gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

El ingenio hidráulico de la isla

El gerente del Consejo Insular de Aguas ha puesto en valor la compleja red de infraestructuras de la isla, con casi 170 presas, de las cuales 70 son grandes presas, además de pozos y canales. Según Santana, esta red ha sido clave. "Tenemos una inmensa red de presas que nos ha permitido afrontar una situación de lluvias tan extrema como hemos vivido de una forma adecuada", ha afirmado. Este sistema ha permitido incluso gestionar el agua de la presa de Soria, la de mayor capacidad de Canarias, que se encontraba con el desagüe abierto por obras.

Tenemos una inmensa red de presas que nos ha permitido afrontar una situación de lluvias tan extrema" Carmelo Santana gerente de Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria

Carmelo Santana gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Agua para un lustro y acuíferos recuperados

El beneficio de las lluvias no se limita a la superficie. Los acuíferos subterráneos también han experimentado una recarga fundamental. Santana ha destacado el caso de un sondeo de control en Cueva Blanca, donde la altura del agua subió 120 metros, un dato que da "una idea de la cantidad de agua que ha entrado en nuestro acuífero".

Con esta nueva situación, la isla tiene garantizados los recursos hídricos para un largo periodo. "Si lo usamos con cautela", ha matizado el gerente, "somos capaces de mantener ese recurso para 5 años". Ha añadido que lo extraordinario de este episodio es que la abundancia de agua se extiende por toda la isla, y no solo en zonas concretas como había ocurrido en el pasado.