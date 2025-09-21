Braulio celebra su carrera en el Auditorio de Agüimes con el concierto '8 décadas'

Con motivo de celebrar junto al público sus recién cumplidos 80 años y avalado por más de cincuenta sobre los escenarios de medio mundo, Braulio ofrece en Agüimes el viernes 26 de septiembre el concierto 8 décadas. Un espectáculo único en el que repasa su andadura profesional y los éxitos que lo han convertido en uno de los artistas canarios más queridos por el público.

El concierto del viernes 26 de septiembre, por razones de producción, se celebra en la sala principal del Auditorio de Agüimes, pero alrededor de 1.500 personas lo pueden seguir también en directo a través de los asientos y las pantallas de gran formato que se instalarán en la plaza exterior del recinto de la localidad grancanaria.

Así, 8 décadas, además de un reconocimiento a su figura, es una herramienta para reforzar el vínculo entra la música popular canaria y el público, ofreciendo un espectáculo emotivo, intergeneracional y representativo del panorama cultural canario, producido por Camino Viejo Producciones, oficina de management del artista desde hace más de 20 años, que en este concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural; Cabildo de Cabildo de Gran Canaria 'La isla de mi vida' y Gobierno de Canarias a través de la viceconsejería de Cultura.