Atropellan a su mujer en Las Palmas, le recetan paracetamol y horas después un diagnóstico le incita a denunciar al hospital

Lo que comenzó como un accidente de tráfico aparentemente leve ha terminado en un posible caso de negligencia médica. Alexis Gutiérrez denuncia que su esposa fue atropellada por una furgoneta que daba marcha atrás, y tras ser trasladada en ambulancia al hospital, los médicos descartaron lesiones importantes. Le recetaron únicamente paracetamol y reposo. Sin embargo, más tarde, en una clínica privada, le diagnosticaron una dolencia bastante más grave.

El suceso tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como cuenta Alexis, en Herrera en Canarias: “Ella intentó cruzar la calle, y la furgoneta, mientras maniobraba marcha atrás, no se dio cuenta de que ella estaba detrás y le dio un golpe. La ambulancia llegó y la llevó al hospital de Gran Canaria, Doctor Negrín. Allí le hicieron una radiografía, no vieron nada, le dieron paracetamol y la mandaron a casa”.

Hospital Doctor Negrín

Sin embargo, al llegar a recogerla al hospital, él mismo se dio cuenta de que algo no iba bien. “No podía moverse, literalmente. Tuvo que salir del hospital en silla de ruedas. En casa no podía ni subir las escaleras, y tuve que llevarla a casa de mi madre para poder cuidarla allí”, señalaba.

A medida que pasaban las horas, el estado de la mujer no mejoraba. Sin respuestas y ante el evidente deterioro de su movilidad, la pareja decidió acudir a una clínica privada, el Hospital Perpetuo Socorro, de la capital grancanaria.

“Allí, le hicieron otra radiografía, y sobre la marcha vieron que tenía una fractura en la pelvis. Algo que, según el traumatólogo, era visible. Me dijeron claramente: “Si no la vieron es porque no se fijaron realmente en ella”, destaca Alexis.

Un mes con movilidad reducida

El accidente tuvo lugar sobre las 12:00 del mediodía y a las 14:00 horas ya se encontraba en la puerta del hospital. Dos horas para evaluar a una víctima de atropello, realizar pruebas y concluir que su única necesidad era reposo. Desde entonces, la mujer permanece de baja médica, lleva más de un mes con movilidad limitada, recibiendo tratamiento y rehabilitación para poder recuperarse.

Urgencias del Hospital Perpetuo Socorro

Aunque han considerado emprender acciones legales por una posible negligencia médica, el camino no es fácil. “Mi mujer ha pensado en denunciarlo, pero tampoco tenemos muchos medios para costear abogados ni estas cosas”, admite Alexis con resignación.

Mientras tanto, su esposa sigue recuperándose. No solo de una fractura que pasó inadvertida, sino también de la decepción por la falta de profesionalidad de los médicos de la sanidad pública.

MÁS CASOS DE MAL DIAGNÓSTICO

Este no es el único caso reciente que en COPE te hemos contado sobre una posible negligencia médica. Hay otras personas que han tenido un trato similar al recibido por la mujer de Alexis. Uno de ellos, Pachi, un vecino de de Santa Cruz de Tenerife, cuya hija acudió a urgencias con 39 grados de fiebre, tos y malestar.

Le recetaron paracetamol y agua, señalando el facultativo que era un virus sin importancia, sin haberle hecho alguna prueba o placa para asegurar el diagnóstico. En su caso también acudió a un centro privado, donde le diagnosticaron bronquitis aguda a punto de convertirse en neumonía, con una fisura en la pleura. La dolencia le tuvo un mes y medio de baja médica.

TAC para realizar tomografías

Otro caso es el de Jorge, también de Tenerife, un ciudadano al que atropelló un coche de alquiler. En el hospital público le diagnosticaron rotura de rótula en ambas piernas y comenzaron pruebas preoperatorias, pero finalmente le comunicaron que no le operarían. ¿El motivo? Según su mujer, María, “dijeron que como no era una cuestión de vida o muerte, tenía que encargarse la aseguradora del coche”.

Ante la negativa, recurrieron de nuevo a un centro privado, donde le hicieron un TAC que reveló cuatro lesiones más que no fueron detectadas en el primer hospital. La operación se retrasó 15 días y ahora Jorge sufrirá secuelas de por vida. La Asociación Defensor del Paciente ya ha puesto este caso en conocimiento de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife.

Desde la población, crecen las voces que piden responsabilidades médicas, así como una revisión urgente de los protocolos de atención en urgencias. Alexis, Pachi y María comparten el haber sido diagnosticados de forma errónea, con graves consecuencias para su salud o la de sus seres queridos.