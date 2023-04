La Unión Deportiva Las Palmas remonta al Albacete a balón parado

La UD Las Palmas remontó este lunes ante el Albacete (1-2) gracias a dos saques de esquina en la segunda mitad y a pesar de las muchas ocasiones de las que disfrutó el equipo manchego en todo el encuentro que completo la trigésima cuarta jornada de LaLiga SmartBank.



Se medían dos rachas poco positivas, entre un conjunto local que arrastraba tres jornadas sin vencer y un equipo visitante que acumulaba cuatro citas ligueras sin haber ganado, por lo que era un duelo de 'necesitados' por sumar tres puntos de una tacada.



La que mejor empezó el encuentro fue la escuadra insular, coleccionando dos claras ocasiones en los primeros cinco minutos. En la primera, Bernabé repelió el disparo de Sandro, y en la siguiente fue Jonathan Viera el que dispuso de un tiro franco en el área que mandó a las nubes.



Sin embargo, el que primero marcó fue el Albacete en un contragolpe gestado por Fuster, quién puso un balón en largo a la espalda de la defensa amarilla, donde apareció Duba para meter el pie entre los centrales y, ante la salida de un atónito Álex Vallés, batirlo por bajo (minuto 13).



El gol pareció quitar la presión al conjunto albaceteño y afectar más a Las Palmas, que comenzó a sufrir para frenar en los contraataques a jugadores como Fuster, Julio Alonso y Duba.



En una de esas acciones, en el minuto 26, no llegó el segundo tanto blanco porque Duba se encontró con el poste en otro pase en profundidad, en este caso de Maikel Mesa, ni tampoco pudo marcar en el rechazo Higinio.



El mismo protagonista gozó de otra oportunidad, en el minuto 37, aunque su testarazo, tras el centro medido de Julio Alonso desde el costado izquierdo, salió por línea de fondo.



La primera mitad concluyó de igual manera que transcurrió, con un Albacete defendido con las líneas muy juntas y basculando con acierto, y con un equipo insular dominando, aunque sin profundidad.



En los albores del segundo acto, continuó amasando la posesión el cuadro que dirige García Pimienta, mientras el grupo de Rubén Albés espera su oportunidad con una estructura defensiva muy definida.



En el enésimo contragolpe blanco estuvo a punto de llegar el dos a cero, pero el intento de vaselina de Higinio fue abortado por el meta visitante con un acertada estirada a una mano (min.51).



El Albacete siguió generando peligro en multitud de llegadas que no culminaba, aunque Las Palmas contó con un acercamiento con peligro, en el minuto 65, en el que Sandro probó los guantes de Bernabé. El balón acabó en saque de esquina y ahí Sidnei se impuso por alto para empatar el partido.



Fuster, en un contragolpe orquestado por él, que Julio Alonso le devolvió, mandó el esférico alto y desviado cuando la grada ya estaba casi cantando el empate.



Pero al igual que sucedió en la primera parte, el que marcó fue el que menos parecía que iba a hacerlo. Las Palmas logró el uno a dos tras un rechazo de la zaga blanca, después de un córner, que Loiodice mandó al fondo de las mallas con un obús (min.74).



La tuvo en sus botas Fuster en la recta final tras una mal despeje de Vallés que Fuster no pudo embocar porque se interpuso un central a cinco minutos de llegar al final del tiempo reglamentario.



Al final, aunque el cuadro local se volcó, el equipo canario, de manera injusta sumó tres puntos que lo sitúan en el segundo puesto de la tabla, en ascenso directo, mientras el Albacete ve como el Cartagena se queda a dos puntos de su sexta plaza.



- Ficha técnica:



1 - Albacete: Bernabé, Carlos Isaac (Álvaro, min. 75), Ros, Boyomo (Glauder, min.58), Julio Alonso (Alcedo, min.75), Duba, Olaetxea (Juanma, min. 75), Riki, Maikel Mesa (Rodri Alonso, min.64), Fuster e Higinio.



2 - Las Palmas: Álex Vallés, Álex Suárez (Marvin, min.46) Sidnei, Coco, Clemente (Moleiro, min.58)1, Álvaro Jiménez (Loiodice, min.72), Kaptoum (Cardona, min.58), Mfulu, Jonathan Viera, Sandro y Marc Cardona (Lemos, min.81).



Goles: 1-0: Duba (min.13) 1-1: Sidnei (min. 66) 1-2: Loiodice (min. 74)



Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco). Mostró cartulinas amarillas a los locales Boyomo,Rodri Alonso y Glauder y a los visitantes Kaptoum, Clemente, Sandro, Coco, Loiodice, Moleiro.



Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 13.006 espectadores.