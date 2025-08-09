La UD Las Palmas finaliza la pretemporada con una victoria

Como había ocurrido una semana atrás en La Orotava, la UD Las Palmas logró irse al descanso en Barranco Seco con una mínima ventaja en el marcador. Fue producto de un gol en la estrategia de córner, obra de Manu Fuster tras centro de Iván Gil y primer desvío de Mika Mármol.

Ese tanto señaló la diferencia en el marcador, aunque en el terreno de juego también el partido era otro al disputado en el Trofeo Teide. El calor reinante en la mañana sabatina era un condicionante que debían afrontar los protagonistas del amistoso.

Las Palmas gozaba de mayor número y más largas posesiones. Su salida de balón desde atrás logró superar en muchas oportunidades el intento de presión de los blanquiazules. Y así el partido, con el 1-0 en el marcador, transcurrió sin sobresaltos durante los primeros 45 minutos.

Aunque Dinko Horkas debió de mostrar sus reflejos a la media hora con la mejor ocasión de los tinerfeños, a través de Maikel Mesa. El ex amarillo logró conectar de cabeza un buen centro desde la derecha, pero el guardameta croata le negó el gol conectando con el balón en la última línea.

El conjunto local sentenció el amistoso en el primer tramo de la segunda con la anotación de dos nuevos goles. En ambos tuvo protagonismo Iván Gil. El 2-0 fue suyo, con el lanzamiento impecable de un libre directo cuyo balón superó la barrera y se coló junto a un poste. Y el 3-0 fue producto de un centro de Iván Gil, que remató de cabeza Mika Mármol.

El Tenerife anotó su tanto en los instantes finales, de nuevo a través de Fran Sabina tras un ataque de su equipo por el costado derecho.

Alineaciones:

Las Palmas: Horkas, Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Amatucci, Loiodice, Cristian Gutiérrez, Iván Gil, Manu Fuster y Ale García

También jugaron en la segunda parte Recoba, Valentín Pezzolesi, Pejiño, Alex Suárez, Jesé Rodríguez, Cedeño e Iñaki González

CD Tenerife: Dani Martín, César Álvarez, David Rodríguez, Landazuri, Juanjo, Marc Mateu, Calavera, Fabricio, Álvaro, Maikel Mesa y De Miguel

También jugaron en la segunda parte Sergio Aragoneses Jr. (p), Dani Fernández, Kevin Martel, Balde Jr., Zoilo, Fran Sabina, León y Ulloa

Goles: 1-0, m. 16. Manu Fuster. 2-0, m. 46. Iván Gil, de libre directo. 3-0, m. 60. Mika Mármol. 3-1, m. 80. Fran Sabina.

Árbitro: Alejandro Tomé Alonso, auxiliado por Gabriel Brito y Daniel Santana, colegiados de Segunda RFEF. Amarillas a Cristian (Las Palmas), Zoilo y De Miguel (Tenerife).