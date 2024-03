Sitapha Savané: "No hablamos de jugadas de interpretación, sino de errores clarísimos cometidos"

Comenzó la charla con el Presidente del equipo claretiano hablando del espectáculo de baloncesto que se pudo disfrutar el domingo en La Laguna, más allá del resto de circunstancias: "Dice muchísimo del alto nivel que tienen los dos equipos canarios ahora mismo en la Liga, y se ve reflejado en la clasificación. Fue un partido precioso donde se produjeron muchas alternativas. Primero el Lenovo arriba quince puntos, el Gran Canaria que remonta y se pone diez arriba, y finalmente se decide el partido en los últimos segundos".

Después del encuentro se dio a conocer que el equipo amarillo iba a presentar una queja formal ante el estamento arbitral por decisiones tomadas durnate el encuentro. Sobre esta cuestión comentaba lo siguiente Savané: "Desde nuestro punto de vista fueron muy de bulto y nos perjudicaron en un momento en el que todos sabemos todo lo que significa. Una victoria más o menos en esta liga te pone arriba o abajo". Ampliaba el Presidente: "Una queja que mandamos a los estamentos adecuados donde realmente resaltamos cada una de las jugadas donde nos sentimos perjudicados. Hablamos de jugadas de interpretación, errores clarísimos que han ocurrido durante el partido en un día en el que se pierde de un punto". Y detallaba: "cuestiones como un triple que realmente fue fuera de tiempo y con imágenes para apoyarlo".

Habló Sitapha de la obligación que tiene la entidad: "Creo que como club te debes a ti mismo, a tu gente. Creemos que debemos comentar esto a la Liga y a los árbitros que, por cierto, son los primeros que hacen su propia revisión después de cada fin de semana de todos los errores que se hayan podido cometer".

El presidente amarillo quiso aclarar que igual ha habido algo de mala fé en los comentarios, no sabe si intencionada o no, y quiso aclarar: "En relación a la expulsión del Técnico en el primer cuarto destacar que no hay quejas. El propio entrenador cuando termina el partido se dirigió a los árbitros a pedir disculpas por su reacción. Reacción que por otra parte no va con él". Y añadió: "Desde el propio club en ningún momento se defiende algo asi, al revés. Obviamente hablamos con nuestra propia gente para decir que esa no es la imagen que queremos y debemos dar como club, y que eso no es quiénes somos. Entendemos que todo el mundo es humano y en un momento de máxima tensión esto puede pasar".

Aclaró otros puntos que se incluyen en el escrito enviado, que creen que influyeron negativamente y que se pudieron revisar: "Hablamos del momento de la lesión desgraciada de mi querido compañero Jaime Fernández. Pitan una falta justamente en el momento de la lesión" cuando ésta nada tuvo que ver con la acción del jugador amarillo, sino fruto del infortunio. Otro punto en que enfatizó el presidente fue en la técnica al Ferrán Basas: "En un momento que se aleja y hace un gesto de frustración y por no hablar del triple que he mencionado donde se ve claramente que el tiro es fuera de tiempo, o de la última acción del propio partido". Y añadía: "son muchas cosas que lógicamente con un partido que se pierde de un punto deja con la sensación de que te han perjudicado".

En relación al comunicado también aclaraba el presidente: "Este tipo de comunicado se hace principalmente porque, como digo siempre, si sufres una injusticia y callas, esto lleva a que pueda ocurrir más veces. No somos un club que se dedica a cada fin de semana a alzar la voz".

Hablaba también Savané de su experiencia con los árbitros cuando era jugador: "Yo personalmente he tenido una relación fantástica con todos los árbitros a lo largo de mi carrera. Como jugador no me han expulsado nunca y sólo he recibo una técnica. Soy el primero que tiene esa empatía con ellos, sabiendo las mil decisiones que tienen que tomar". Y añadió: "No pasa absolutamente nada por decir que se produjeron errores, y los propios árbitros te lo reconocerán. Debes sacar todo estos cortes pasarlos y decir que el triple está fuera de tiempo. Hay mecanismos para revisarlo hoy día".

En definitiva, interesante charla con Sitapha Savané, presidente del Dreamland Gran Canaria, que recomendamos escuchar de forma íntegra, y donde deja bien a las claras las sensaciones del club amarillo tras el derbi.