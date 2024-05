Saúl Coco: "Lo más importante ahora mismo es ganar para cambiar esta dinámica de resultados"

Saúl Coco analiza la actualidad del equipo y el partido de este sábado ante el Mallorca, a las 13 hora canaria. El defensa del conjunto grancanario indicó que "va a ser un partido muy complicado, que va a tener un componente emocional. Ellos están también en una situación comprometida y parece que ninguno de los dos terminamos de sellar la permanencia. Se querrán hacer fuertes para salir de esa zona y tendremos que dar nuestra mejor versión".

Sobre la racha de diez jornadas sin ganar y siete derrotas consecutivas, Saúl Coco afirmó que "siempre que te encuentras en estas situaciones sientes impotencia y frustración, hay que aprender y afrontarla con autocrítica, pero desde la tranquilidad".

En relación a su continuidad en la UD Las Palmas, el central del equipo amarillo comentó que "me queda un año más, el club está contento y yo también, a partir de ahí todo lo gestiona mi agente. Soy el primero que le indico que al menos durante la temporada no quiero saber nada, porque quiero estar centrado".

"Entiendo que se pueda interpretar como relajación, no sé decir exactamente qué ha sido, personalmente no me he relajado y sabemos que es importante terminar la temporada con buenas sensaciones", señaló el defensa amarillo.

Además, espera finalizar con la mala racha de resultados este fin de semana ante el Mallorca, por ello dice que "cuando estás en una buena dinámica, encajas un gol, y no lo afrontas de la misma manera. El equipo seguía muy tranquilo y focalizado en lo que tenía que hacer y ahora esa situación nos genera dudas. Tenemos que reforzar el aspecto mental y emocional".