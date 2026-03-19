Mike Tobey señala el camino para la recuperación del Gran Canaria

Mike Tobey ha destacado la trascendencia del próximo encuentro del domingo. "Ese partido es muy importante para nosotros", ha asegurado, reconociendo que para el rival también lo es. Ha calificado el duelo como "difícil, como todos en ACB", pero ha dejado clara la determinación del equipo de cara al domingo: "sabemos la importancia de ese partido y vamos con todo".

Las claves: confianza y disfrute

Consultado por las claves para repetir la victoria conseguida en Lugo, Tobey ha puesto el foco en el aspecto mental. Considera que el equipo rinde mejor cuando actúa con seguridad y una actitud positiva. "Si jugamos con confianza, jugamos con energía, con con alegría", ha comentado.

Si jugamos con confianza, jugamos con energía, con alegría" Mike Tobey Jugador del CB Gran Canaria

El pívot también ha añadido la importancia de disfrutar sobre la cancha y jugar con menos estrés. "Si jugamos con un poco más de menos presión, es mejor para nosotros", ha reflexionado, señalando este factor como fundamental para el partido.

Un mensaje para la afición

Tobey también se ha dirigido a los seguidores tras el descontento mostrado por la afición el pasado martes. "Entendemos la frustración de todos los aficionados", ha admitido, reconociendo que es un "momento difícil" y que la derrota "duele todavía".

Pese al tropiezo, el jugador ha agradecido el apoyo de quienes siguen al lado del equipo. "Gracias a todos los aficionados que están con nosotros, apoyándonos", ha expresado. Ha subrayado que "los necesitamos para todos los partidos" que quedan y ha concluido con un mensaje de resiliencia: "Cuando caes, levántate".