Lakovic: "Estamos concentrados en este partido en el que nos jugamos la sexta o séptima plaza"

El Gran Canaria disputa la última jornada de la fase regular de la Liga ACB ante el Murcia, a las 20 horas, en la que puede ser sexto o séptimo en la clasificación. Sobre el partido, Jaka Lakovic indica que "primero vamos a estar concentrados y enfocados en este último partido de temporada, en el que nos jugamos la sexta o séptima plaza. Es importante, no solamente por asegurar la plaza más alta posible para dar al club el lujo y la opción de escoger la competición europea que quiera disputar el año que viene".

En relación al rival que prefiere, La Laguna Tenerife o el Valencia, Lakovic afirma que "lo he pensado, pero la verdad es que no tengo preferencia. Los dos posibles rivales son dos equipazos. Son dos equipos que han hecho temporadas muy buenas. No tengo preferencia de rival en los cuartos de final. No te puedo contestar y, como no puedo escoger, no tiene mucho sentido".

También señala el entrenador del conjunto grancanario que "como competidores, siempre nos gustaría ganar una serie en Playoff. En los dos últimos años nos ha tocado el Real Madrid y la situación del Playoff ha sido muy exigente. Esta vez, creo que, contra los dos contrarios que nos pueden tocar, podemos competir bien y estar con mucha confianza para llevarnos algún partido".